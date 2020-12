Qué dijo el técnico de Huracán sobre el sospechoso empate contra Gimnasia

Polemica entre Gimnasia y Huracán

La sexta fecha de la Copa Diego Armando Maradona -que aún sigue en desarrollo- fue decisiva para algunos equipos en búsqueda de la clasificación hacia la Zona Campeonato. Tal como fue el caso de Huracán y Gimnasia, que al empatar sin goles entre si consiguieron el pase a la próxima etapa del certamen. Sin embargo, surgió una polémica por el resultado del partido y se deslizó que habrían arreglado el encuentro para el beneficio de ambos.

El cotejo entre el Lobo y el Globo, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, se llevó a cabo en simultáneo con el de Patronato-Vélez ya que el Fortín también se jugaba su pase a la segunda fase de la Copa. Fue así que, una vez que terminó el choque en Paraná (0-0), en La Plata se produjo una situación un tanto controversial entre los entrenadores Israel Damonte y Mariano Messera.

A falta de cinco minutos, la igualdad le servía a ambos conjuntos. El equipo de Parque Patricios ya tenía asegurada su plaza en la siguiente fase, con 11 unidades, mientras que el Tripero lograba lo mismo al sumar los mismos puntos que los del Liniers (9) pero con mejor diferencia de gol (+3). Es así que en las imágenes se puede ver como el DT de Gimnasia le hace un gesto a sus jugadores pidiendo “tranquilidad”. Y después, se percibe un intercambio con Damonte. “Ya está”, se ve que le dice y le muestra el pulgar para arriba.

Una vez instalada la polémica y que el video de ambos estrategas se hiciese viral, Damonte habló sobre el hecho y reconoció que el cruce de miradas con Messera, pero negó que haya sido para “arreglar” el empate.

”Me hizo una seña, pero no la entendí. Lo conozco (a Messera) porque fue un jugador que admiraba de joven, más allá de estar de la otra vereda, y es una persona que me cae bien. Nos miramos pero no arreglamos nada”, explicó el DT del Globo en la conferencia de prensa.

Luego, agregó: ”Huracán fue el mejor del grupo y demostró que es un equipo grande. Vamos por cosas importantes, hay que seguir creciendo porque la vara va a seguir subiendo. Me gusta estar del lado de los ganadores”.

