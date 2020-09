El momento de furia de Schwartzman por la conversación de Shapovalov con su entrenador en ruso

Schwartzman se queja de que Shapovalov habla con su entrenador

Diego Schwartzman venció este domingo al canadiense Denis Shapovalov y avanzó a la final del Masters 1000 de Roma, donde se verá las caras con el serbio Novak Djokovic. El argentino no tuvo una tarea fácil y recién se pudo llevar el triunfo en el tie break del tercer set (6-4, 5-7 y 7-6). Fue un partido de gran nivel, con mucha incertidumbre y momentos de alta tensión, como el que se vivió durante el parcial decisivo cuando el Peque se quejó de que su rival estaba recibiendo indicaciones de su entrenador.

“No pasa nada porque no se les entiende”, le reclamó Schwartzman al umpire español Nacho Forcadell. Es que el argentino había escuchado como el ex tenista Mikhail Youzhny le hablaba desde las gradas a su pupilo Shapovalov en ruso. “Si no, hay que aprender ruso y saber lo que dicen”, dijo ofuscado el oriundo de Villa Crespo ante la pasividad del juez de silla en un momento clave del encuentro.

Es necesario recalcar que el “coaching” (las indicaciones o directivas de un entrenador hacia el jugador) está terminantemente prohibido en los partidos del circuito masculino. De hecho, esta práctica está castigada con un “Warning” (llamado de atención) y hasta puede acarrear la pérdida de puntos o multas económicas para los tenistas.

Shapovalov, que necesita que Schwartzman no sea campeón en este torneo para poder acceder al Top Ten del ranking, habla varios idiomas y uno de ellos es el ruso debido a que su padre nació en ese país (igual que su actual entrenador). El tenista de 21 años nació en Tel Aviv, Israel, pero adoptó la nacionalidad canadiense debido a que su familia se trasladó a norteamérica antes de que él cumpliera un año.

Schwartzman se quedó con el triunfo ante un rival al que nunca había enfrentado antes en su carrera (REUTERS//Clive Brunskill)

Más allá de ese momento de nerviosismo, Schwartzman pudo mantener la concentración hasta el final y logró quedarse con el triunfo que le permitió acceder a la primera final de un torneo de Masters 1000 de su carrera. Este lunes, el argentino se verá las caras con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que superó en las semifinales al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-3.

Schwartzman y Djokovic se han enfrentado en cuatro ocasiones en el circuito ATP y en todas ganó el serbio. La última vez que se cruzaron fue en Abierto de Australia de este año y Nole se impuso por 6-3, 6-4 y 6-4.

El Peque irá por su primer título del año luego de haber llegado hasta la final del ATP de Córdoba en febrero de este año, instancia en la que cayó ante el chileno Christian Garín.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

