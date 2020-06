En una noche que se iba a ir poblando de leyendas y momentos poco usuales, el entretiempo no fue menos: “Al terminar el primer tiempo, cuando nos íbamos por túnel hacia los vestuarios, el árbitro Raúl Marsiglia me llamó para decirme que estaba expulsado. Es que desde que nos habían empatado, le protestaba todo, estaba en medio de un ataque de nervios porque se nos escapaba el Prode (risas). Después me dijo que no, que podía seguir jugando. Camino a la cancha me lo encontré a Cúper, que era el capitán de Ferro y le dije que teníamos 12 puntos en el Prode. El tipo me miró como diciendo ‘este está loco ¿De qué me está hablando?’ La cosa fue peor, porque ellos se pusieron más duros todavía en el segundo tiempo. En lugar de aflojar un poco nos querían ganar a muerte (risas)”.