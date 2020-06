Fue ahí que contó una confidencia que vivió en carne propia con el entrenador. “En ese entonces no teníamos teléfono, entonces Nancy me mandó un VHS. Me llegó en pleno Mundial, así que me levanté una noche tarde y me fui solito a la sala de video para ver a mi hija. Se me caían las lágrimas, imaginate. La bebé iba creciendo y yo no existía... Y viste que él siempre te aparecía a la madrugada porque tomaba pastillas. Bueno, apareció con los ojos rojos, todo despeinado, en chancletas, medias y calzoncillos largos, de la nada. Me vio y me dijo ‘¿Qué hacés?’, y yo ‘mirá, Carlos, me llegó un video de mi hija que nació el 2 de abril. Mirá que grande que está’. ‘Apagá eso y anda a dormir que mañana tenemos que entrenar. Viene un partido importante. Sabés el tiempo que vas a tener con tu hija después...’ y me mandó a dormir”, rememoró el ex Boca, River y Real Madrid.