En sus declaraciones, el ex referí no solo manifestó en reiteradas veces su deseo de poder reactivar sus emprendimientos sino que además se indignó porque en otros territorios sí dejan trabajar a negocios del mismo rubro. “Yo tengo un local que vende café y alfajores y me pregunto por qué en Capital si abren esos locales y el mío no. Acá hay lugares a la redonda que las cosas están abiertas, con las persiana a media asta. Dame un motivo para no abrir el lavadero, uno. No me chamuyen, si los restaurantes con el protocolo al 50% pueden abrir. Tranquilamente pueden venir cada una hora o con turno. Ahí desinfectamos, mandé a colocar una cabina sanitizante nueva, ¿cómo no vamos a abrir el lavadero? Vamos ya con todo, la gente la está pasando mal. Estamos hablando de España e Italia, que tienen más de 100 muertos por día y no les quedó otra que abrir”, lanzó.