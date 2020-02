Consciente de que este jueves habrá un tenso clima por parte del público en el Libertadores de América, el dirigente anticipó que no le dolerá recibir insultos. “Fue una derrota que dolió y caló muy hondo en el hincha de Independiente. Estamos todos calientes y amargados. Si tiene que haber una puteada, me he comido tantas en la vida gremial que una en la cancha no me afecta, dolería pero tampoco es para pegarse un tiro. Esta va a doler, pero la peor derrota fue cuando nos mandaron a la B”, declaró.