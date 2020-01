No hay dudas que, sin figuras, es imposible dominar como lo viene haciendo San Lorenzo. Pero el plus estuvo en que se contrataron nombres pesados que, a la vez, supieron estar por debajo del equipo. En 2015 se arrancó con Walter Herrmann, aquel campeón olímpico que mantenía un físico envidiable y una calidad intacta. El salvaje alero fue la principal pero no la única figura del equipo de Julio Lamas -otra estrella, en este caso de la dirección técnica-. También llegaron dos que serían los grandísimos responsables de esta era, Nicolás Aguirre y Marcos Mata, capitanes y piedras angulares desde aquella primera temporada. Penka venía de ser campeón con Quimsa y, en base a una avasallante personalidad y tremendo oficio para conducir, fue el líder de cada gran equipo conformado por la dirigencia. Y el alero, que ya había demostrado su apabullante importancia en el tricampeón Peñarol, se convirtió en la pieza esencial, un obrero de lujo que hizo todo lo necesario para ganar. Un alero que ya está en la elite de la historia de la Liga luego de sumar 23 títulos hasta la actualidad (11 con Peñarol y dos con el seleccionado nacional), el tercer argentino más ganador. Siempre en silencio. Herrmann se fue, no sin ruido, tras la segunda temporada y arribó Gabriel Deck, hoy figura del seleccionado y ya más que un soldado valioso en el Real Madrid. En ese momento era una interesante realidad en Quimsa, pero no más. Otro gran acierto del Ciclón, donde se convirtió en la estrella de la Liga. Tortuga la dominó por dos años y se fue tras el tricampeonato liguero. Lo mismo pasó con Dar Tucker, extranjero que venía de ser el mejor de la Liga Nacional con Estudiantes de Concordia y en San Lorenzo se adaptó perfectamente. Tuvo menos tiros y anotó menos puntos que en el modesto Estudiantes, pero resultó igual de determinante en cada gran conquista, siendo la figura oel MVP en casi todos los últimos títulos del Ciclón desde su arribo, en 2017. No tuvo dramas en esperar –y aprovechar- sus momentos en un conjunto plagado de anotadores. Sin dudas hablamos de uno de los mejores extranjeros de la historia de nuestra Liga Nacional.