-Nuestro próximo paso es Rusia, con el que jugamos un amistoso la semana pasada. Los conocemos, ya que todos juegan en Europa y los hemos enfrentado con nuestros clubes. Tengo mucha confianza en que si hacemos un buen trabajo podemos ganar y, entonces, pasar a la siguiente fase con tres victorias. Después, confiamos en que podemos llegar a los cuartos de final, pero nuestra idea es ir partido a partido y no pensar tanto en lo que puede venir. Tampoco queremos estar pendientes de los otros seleccionados de América, contra los que nos jugamos la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ese objetivo es algo que pesa y no podemos engañarnos y decir que no nos interesa lo que pase con los demás. De hecho, yo trato de que no me afecten los resultados de esos equipos, pero los sigo. Tenemos que estar pendientes de nuestro trabajo, pero sabemos que si avanzamos y los demás no, nos vamos a clasificar. Siempre está esa expectativa por lo que va pasando. De todos modos, lo que nos transmite Sergio es que los rivales deben preocuparse por nosotros. Tenemos muy buenas virtudes, hace mucho que jugamos juntos y, entonces, no le tenemos miedo a nadie. Que venga el que venga y nosotros haremos todo por ganar.