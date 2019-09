"Es algo importante, pero siento que no es el momento para disfrutar de esas cosas. Subir al segundo lugar en esa tabla no cambia tanto con ser tercero, aunque lo que sí hace es marcar que estuve mucho tiempo a un nivel determinado. Habitualmente los jugadores no se mantienen durante tan largo período a ese nivel. Cuando termine el torneo o un poco más adelante voy a poder darle el valor que se merece", analizó Scola con la claridad y tranquilidad con la que suele expresarse.