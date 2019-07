– ¿Qué tenías?

– Tenía síntomas de gripe sin ser gripe. Todo el tiempo. Nunca voy a saber por qué tenía eso, pero me curé. Hice distintos tratamientos alternativos, métodos científicos, fui a la Clínica Mayo en Estados Unidos… Y fue la medicina china la que me curó. Poquito a poquito me fui curando. Hoy me siento perfecto, pero antes, cada vez que me tomaba un avión, me enfermaba. Esto me afectó más que el cáncer, que en definitiva fue una operación y se superó. Esto duró cuatro años, cada vez que entrenaba fuerte me enfermaba, volaba y me enfermaba… He tenido concentraciones con Ceci de 15 días en las que solo podía entrenar dos horas por día y me iba a la cama. Fue durísimo…