En otra ocasión, a comienzo de los años setenta, como socio del Club Argentino, Amil Meilán fue invitado a participar de la exhibición simultánea que brindaba uno de los grandes ajedrecistas de aquel momento. Un año antes de consagrarse campeón mundial, el norteamericano Bobby Fischer jugó de manera simultánea contra 20 ajedrecistas de aquel club; Don Horacio fue su rival.

"En mi carrera obtuve pocos logros ante fuertes jugadores; apenas rescato esa victoria frente a Najdorf o un empate en una simultáneas con el estonio Paul Keres. El día que jugué con Fischer quise repetir la receta exitosa empleada con Keres, pero el norteamericano me liquidó en sólo 17 jugadas. Después me contaron que Bobby, que era amigo de Najdorf y de Quinteros, reprodujo de memoria todas las partidas de la exhibición. Cuando llegó a la mía, les dijo con una sonrisa: "y quién es éste que me jugó un gambito danés (una apertura con entrega de peones a cambio de un rápido desarrollo de las piezas mayores) del que soy un especialista. ¿No me conoce? les dijo preocupado Bobby Fischer".