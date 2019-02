Cuenta Miguel Guidardini, gerente de Racing Solidario, que cuando Juan Ramón Fleita les cuenta su historia a los chicos, ellos escuchan con atención y el mensaje llega con la fuerza de la motivación de alguien que superó lo más difícil y cumplió los sueños de su vida. "De Santa Fe llegué a una villa de la Isla Maciel y luego viví en un conventillo de La Boca. La primera vez que comí bien fue cuando concentré con Racing, a los 18 años… Trabajé de chico y la pasé mal. Pero un día vi que Maradona se iba del entrenamiento de Boca, paró su auto y le pude contar mi sueño. Me dijo que luchara, que todo se podía. Tanto me motivó que volví corriendo a casa y le dije a mi padre que quería probarme en Racing. Tuve dos trabajos y estuve a punto de dejar, pero la peleé y llegué a Primera… Años después, cuando estaba en Huracán, me detectaron un tumor en los ganglios y también luché hasta que lo vencí. Me gusta colaborar con Racing Solidario y disfruto transmitiendo el mensaje para que otros chicos sepan que es posible", explica el Lagarto, aquel 9 picante que se destacara en los 90/00 y hoy es recordado con mucho cariño por dos hinchadas (Racing y Huracán). Es otra forma de lucirse. Hoy Racing lo hace en la cancha, siendo puntero de la Superliga. Pero afuera ayuda y mucho, con acciones solidarias que dejan su huella en muchos chicos.