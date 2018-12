Por el lado de Boca, Leo Ponzella se encarga de organizar todos los movimientos de los hinchas. Para el sábado ya tienen preparado un banderazo de apoyo a los jugadores en la puerta del hotel para cuando lleguen del último entrenamiento previo al partido. Ponzella además participó de varias reuniones con las fuerzas de seguridad de Madrid ya que estas les pedían que se organicen las dos parcialidades en cuanto a manifestaciones de aliento en la calle. Tras uno de esos encuentros, el presidente de la peña xeneize en Madrid llegó a la conclusión de que no tuvieron el apoyo del club. "Boca, como institución no nos ayudó. Sentimos que faltó comunicación, un llamado, algo. Nosotros también somos el club. Fuimos a un encuentro con la policía de acá, solos. La filial de River en cambio, tenía un representante del club. A ellos los acompañaron más. Y no te digo porque queríamos las entradas, nada de eso. De hecho yo la entrada me la saqué por internet el día de mi cumpleaños y me pasé tres horas frente a la computadora. De los dirigentes no espero nada ya", señala Ponzella, molesto porque no recibieron un llamado del club que preside Daniel Angelici.