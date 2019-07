-¿Cómo se ubica Argentina de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

-Curiosamente, donde menos hizo hincapié Argentina fue en las variables ambientales. De hecho, son las que más tarde se adoptaron en muchos países. Recordemos que la agenda 2030 tiene tres dimensiones básicas: económica, social y ambiental. En lo económico y social, Argentina logró muy buenos indicadores. En lo ambiental es donde estamos más atrasados. Aún se discute muy poco en relación a este tema. Más allá de los círculos profesionales, no se lo menciona. En las discusiones de campaña política, por ejemplo, aparece como una cuestión secundaria. Argentina emite pocos gases de efecto invernadero, aunque medido per cápita son niveles muy altos. Sin embargo, es un país seriamente afectado por el calentamiento global. El agua de las provincias que están junto a la Cordillera de los Andes proviene del deshielo. Los glaciares ya no son los mismos que hace 30 años. En esas provincias están preocupados por las medidas que no se toman para evitar la reducción de los glaciares, porque sino se van a quedar sin agua.