Polizeibeamte der URI von Puente Aranda werden wegen der Flucht von elf Häftlingen untersucht

Am vergangenen Montag, dem 18. April, flohen elf Gefangene aus der Immediate Reaction Unit (URI) in der Stadt Puente Aranda. Die Metropolitan Police von Bogotá (Mebog) leitete eine Operation zur Rückeroberung dieser Gefangenen ein und versicherte am Dienstag, dass sie eine Disziplinaruntersuchung gegen die für die URI zuständigen Polizeibeamten einleitete.

Die Nachricht wurde durch ein von Noticias Caracol veröffentlichtes Video veröffentlicht, in dem gezeigt wurde, wie mehrere Gefangene durch einen Zaun kletterten und aus dem Gefängnis flüchteten. Die Aufzeichnung zeigte, dass sich ein Polizist dem Sektor nähert, um diese Personen zu verhaften. Die meisten hatten es jedoch bereits geschafft, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

Oberst de la Mebog, Edgar Cárdenas, erwähnte in einem Interview mit La FM, dass die Disziplinaruntersuchung darauf abzielt, die angebliche Verantwortung der Uniformierten bei der Flucht zu klären. „Wir führen andere Aktivitäten durch, um wahrscheinliche Ausfälle im Dienst festzustellen“, sagte der Polizist.

Die Untersuchung wurde aufgezeichnet, nachdem Mebog Kameras und Informationen von Bürgern gefegt hatte. „Es ist erwiesen, dass ein Fahrzeug beteiligt sein könnte und wahrscheinlich einige Leute abgeholt hat, die der URI von Puente Aranda entkommen sind“, behauptete der Oberst.

Cárdenas erklärte, dass es in der URI von Puente Aranda 565 Personen gibt, denen die Freiheit entzogen wurde, und in der Hauptstadt gibt es einen Rekord von 3.080 mit einer Überfüllung von 183%. „Wir arbeiten täglich mit dem National Penitentiary and Prison Institute (Inpec) zusammen, um Menschen in Gefängnisse zu bringen“, erklärte der Oberst. „Die Untersuchung wird das mutmaßliche Versagen und die Verantwortung des Dienstes feststellen.“

Was ist über das Leck bekannt

Der Beamte gab dem Radio Einzelheiten über die Flucht der elf Gefangenen bekannt. Laut Cardenas brachten die Angestellten des allgemeinen Dienstes um 6:40 Uhr morgens den Müll an einen Ort in der Nähe des Eingangs der Zellen der Häftlinge. „Eine Person, der die Freiheit entzogen wurde, nutzte den Sanitärdienst, und als er wieder in die Zellen eintrat, stürzten sich etwa 30 Gefangene auf die Depotbank“, sagte der Oberst.

Der uniformierte Beamte erwähnte, dass es aufgrund der Anzahl der Personen in der URI „möglich ist, das Tor und die Kapazität der Depotbanken zu verletzen“. Zu dieser Zeit entkamen 12 Personen, die die offene Tür bemerkten, aus der der Müll herausgebracht wurde. „Sie springen leicht über einen Zaun, der sich dort befand“, fügte Cárdenas hinzu.

Von den Flüchtlingen wurde einer von ihnen zurückerobert. „Die Verbrechen, für die diese Personen inhaftiert wurden, sind Mord, Menschenhandel, das Tragen von Betäubungsmitteln und das illegale Tragen von Schusswaffen“, sagte der Oberst de la Mebog. Er erinnerte auch daran, dass der Umsiedlungsprozess für die Rückeroberung durchgeführt wird, der für die Geheimdienstabteilung und die Justizpolizei zuständig ist; während ein Team der Staatsanwaltschaft Haftbefehle für das Fluchtverbrechen erlassen und sie so in das Kartell der Meistgesuchten stellen wird.

„Wir haben ein Team von Polizeiwachen, die Verfahren für den Umgang mit Personen, denen die Freiheit in den Zellen entzogen ist, und für die in ihnen ausgeführten Aktivitäten wie die tägliche Zählung und den Gesundheitsdienst festgelegt haben“, schloss Cárdenas gegenüber La FM.

