In der Geschichte des Todes, des Missbrauchs und der Massaker von El Frontón schlug das Gefängnis vor, Verurteilte wegen Vergewaltigung in Peru aufzunehmen

Am Dienstag teilte die Kongressabgeordnete des Cambio Democrático (ehemals Together for Peru), Isabel Cortez, der Presse mit und schlug vor, dass die Gefängnis bekannt als El Pediment. Er schlug vor, diejenigen, die wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilt wurden, zu entsenden und „lebenslange Haft ohne den Genuss“ zu verbüßen, weil die Personen, die diese Handlungen begehen, nicht in ein gemeinsames Gefängnis gehen und alle Vorteile des Gesetzes nutzen sollten.

„El Fronton muss wiedereröffnet und dort an diejenigen geschickt werden, die sie vergewaltigen, ermorden und dorthin schicken, um lebenslange Haft ohne Nutzen zu verbüßen. Mit Ausnahme des aktuellen haben diejenigen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, viele Vorteile „, sagte er im Gespräch mit PBO Digital. Darüber hinaus war es der Ansicht, dass diejenigen, die wegen dieser Verbrechen verurteilt wurden, ihre Strafe verbüßen, ohne ihre Strafe zu kürzen.

Viele wissen jedoch nichts von diesem Gefängnis namens El Fronton. Dieser Ort ist für die Unruhen vom 18. Juni 1986 während der Regierung des ehemaligen Präsidenten Alan García in Erinnerung geblieben, bei denen 118 Insassen getötet wurden.

AUF DER FRONTON

Es befindet sich auf einer kleinen Insel im Pazifischen Ozean in der Nähe der peruanischen Küste in der Stadt Callao. Nachdem sie jahrhundertelang unbewohnt waren, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Gefängnis gebaut, in dem Gefangene, insbesondere die gefährlichsten Kriminellen der Zeit, untergebracht waren. Sogar Politiker wie der ehemalige Präsident Fernando Belaúnde Terry wurden in diesem Gefängnis festgenommen. In seinem Fall geschah dies im Juli 1962, nachdem Arequipa gegen die damalige Regierung von Manuel Prado Ugarteche protestiert hatte.

Das Fronton ist jedoch für einen der blutigsten Fälle in der jüngeren Geschichte Perus bekannt. Und bis heute gibt es verschiedene Versionen dessen, was damals wirklich passiert ist, bis zu dem Punkt, dass die damalige Regierung diskreditiert wurde.

EL MOTIN DE 1986

80er. Inmitten des Terrorismus in Peru und mit dem Shining Path und der revolutionären Bewegung von Tupac Amaru traf die erste Regierung von Alan García ein, um nach dem Apra zu suchen, um das Erbe von Victor Raúl Haya de la Torre darstellen zu können.

Am 18. Juni 1986 begann eine synchronisierte Meuterei im Gefängnis von El Fronton. Es begann im Blauen Pavillon der Strafinsel. Dutzende von Gefangenen starben dort, die unter dem Vorwand einer Revolte von Gefangenen hingerichtet wurden, die sich einer Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis wie Canto Grande widersetzten.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

Die Ereignisse ereigneten sich gleichzeitig zu dem Punkt, an dem angenommen wurde, dass eine vorherige Planung bestand, da die Gefangenen laut der Zeitschrift Caretas Waffen unter der Forderung nach besseren Haftbedingungen, Anerkennung des Status politischer Gefangener und Auflösung von INPE herstellen ließen.

Das Magazin erwähnt, dass Präsident Alan García um 10 Uhr an diesem Tag ein Notfalltreffen mit dem Ministerrat und den Streitkräften forderte, um kurz darauf durch seinen stellvertretenden Innenminister Agustín Mantilla die energischen Maßnahmen zu enthüllen, die ergriffen werden würden, wenn sich die Gefangenen nicht ergeben würden . Nach dem Dialog übernahmen das Gemeinsame Kommando und Mitglieder der Republikanischen Garde die Kontrolle über die Situation.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

Im Gefängnis El Fronton trat die Marine ein, um Maßnahmen zu ergreifen, während die Gefangenen drei Mitglieder der republikanischen Garde als Geiseln hielten. Am Nachmittag des 18. Juni sei Agustín Mantilla im Gefängnis angekommen, sagte er, auf Befehl von Alan García selbst. Der stellvertretende Minister ordnete trotz des Vorwurfs der Justizbehörden die Aussetzung des Dialogs mit den Insassen an. Der Gefängnisdirektor, der Richter und der Staatsanwalt protestierten gegen die Anwesenheit der Seeleute am Tatort.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

MASSAKER IM MORGEN

Laut der Version der Wahrheits- und Versöhnungskommission ereignete sich das Massaker um 3 Uhr morgens und mit traditionellen Waffen, Panzerfäusten, Mörsern, Dynamiten und Sprengstoffen sie haben den Blauen Pavillon abgerissen. Die kapitulierten Insassen wurden in „die Bäder“ gebracht, wo Überlebende erklärten, Gefangene mit Schüssen und Bajonetten getötet zu haben. Schätzungsweise 113 Gefangene starben, die meisten wurden gefoltert und hingerichtet. Es gab aber auch vermisste Personen.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

ZEUGNISSE VON DEM, WAS PASSIERT IST

Carlos Castillo Vega, ein ehemaliger Marine, beschuldigt und ein effektiver Mitarbeiter, teilte der Wahrheits- und Versöhnungskommission mit, dass der erlassene Befehl darin bestehe, die Subversiven hinzurichten, und dass, wenn es Überlebende gäbe, dies auf die Ankunft des Präsidenten des Senats zu dieser Zeit, Armando Villanueva, denn bei seiner Ankunft konnten sie die Gefangenen „nicht mehr berühren“.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

Mitglieder der Republikanischen Garde wiesen darauf hin, dass die Vernichtungsmaßnahmen von Präsident Alan Garcia selbst ergriffen wurden. Auf der anderen Seite sagten andere Zeugenaussagen La República im Jahr 2003, dass Agustín Mantilla am Ort der Operation war, und sie gaben ein Detail an: Sie sagten, die Marine habe ihm einen Funker übergeben, um mit einem Vorgesetzten zu kommunizieren, der ihm Befehle gab.

„Wir wissen nicht, wem Mantilla die Fakten gemeldet hat. Ihm wurde ein Funker zugewiesen. Die ganze Zeit war ich mit einem Funksender in der Hand und berichtete darüber, was passiert ist „, sagte einer von ihnen gegenüber La República.

LESEN SIE WEITER