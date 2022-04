Zum zweiten Mal wird der Drogenhändler Jairo Alberto Builes Molina in die Vereinigten Staaten ausgeliefert

Zum zweiten Mal wird Jairo Alberto Builes Molina von der kolumbianischen Justiz wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Seit 1995 taucht sein Name in gerichtlichen Ermittlungen wegen Drogenlieferungen nach Nordamerika, Fällen von Bestechung von Richtern in Panama, Verhaftungen und Auslieferungsersuchen auf.

Das erste Mal, dass dieser Alias Condorito gefangen genommen wurde, wurde im Juli 2002 aufgezeichnet. Seine Verhaftung erfolgte inmitten der Operation Castaway, an der Einheiten der Nationalen Polizei, der DEA, des US-Zolls und der Generalstaatsanwaltschaft von Kolumbien teilnahmen.

Zu dieser Zeit wurde er zum Leiter eines internationalen Netzwerks von Drogenhändlern ernannt und von der Justiz dieses Landes aufgefordert, da er für das Konzertverbrechen verantwortlich war, Kokain und Heroin zu besitzen, zu importieren und zu verteilen.

In dem Urteil der Kassationskammer Nr. 56118 des Obersten Gerichtshofs von 2003 war der berichterstattende Richter Eider Patiño der Ansicht, dass alle gesetzlichen Anforderungen für seine Auslieferung erfüllt waren. Am 19. Dezember 2003 wurde es von DIJIN am Flughafen El Dorado an DEA-Agenten übergeben.

Anscheinend zahlte dieser Mann seine Strafe im nordamerikanischen Land und wäre nach Kolumbien zurückgekehrt, um weiterhin Verbrechen zu begehen. Inmitten der Ermittlungen gegen den Golfclan wurde er 2019 von Mitgliedern der Gaula Intelligence Unit zurückerobert, während er im Viertel Laureles in Medellín trainierte.

Nach Angaben der Behörden: „Er war derjenige, der für die Koordinierung der kriminellen Gruppe in der Hauptstadt der Abteilung von Antioquia verantwortlich war, um die Drogen ins Ausland zu bringen.“ Von diesem Moment an war er unter dem Namen Condorito im Besitz der kolumbianischen Behörden.

Aber am Nachmittag dieses Dienstag, dem 19. April, billigte die Richterin des Obersten Gerichtshofs Myriam Ávila die neue Auslieferung von Builes Molina. „Die Strafen des Drogenhandels und ein Konzert zur Begehung von Verbrechen, die Jairo Alberto Builes Molina in der Anklageschrift angeklagt wurden, sind nicht politischer Natur, sondern üblich, und die Ereignisse, auf denen die internationale Petition basiert, fanden ungefähr zwischen Januar 2017 und Januar 2019 statt“, sagt das Gericht Entscheidung.

Laut US-Ermittlungen verbündete sich Condorito angeblich mit Drogenhändlern aus Panama und Guatemala, um Lieferungen von mehreren Kilogramm Kokain über Schnellboote und über Land in die Vereinigten Staaten zu erhalten.

„Die gesetzlich abgefangenen Mitteilungen ergaben, dass Builes Molina und mehrere Komplizen geplant hatten, dass die Operation, die Panama nach Kolumbien verlassen würde und bei ihrer Ankunft dort eine unbekannte Menge Kokain sammeln würde“, heißt es in der Anschuldigung der US-Behörden und war dem Obersten Gerichtshof übergeben.

Wie das Semana-Magazin enthüllte, versicherte die Verteidigung von Condorito, dass die Behörden seinen Klienten mit einem Namensvetter verwechselt hätten, und betonte, dass „er niemals Verbindungen zu dieser kriminellen Bande und geschweige denn zum Drogenhandel haben würde“.

Schließlich betonte der Oberste Gerichtshof, dass das Auslieferungsverfahren jetzt „von der Verpflichtung abhängig sein muss, Kopien der Urteile oder Entscheidungen zu senden, die das Verfahren vor den Gerichten dieses Landes beenden, aufgrund der Anklage des Angeklagten“.

Jairo Alberto Builes Molina wird wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem „internationalen Vertrieb von Kokain und Konzert zur Verteilung einer kontrollierten Substanz zum Zwecke der illegalen Einfuhr“ um Auslieferung gebeten.

