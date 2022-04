Video: „Ich gehe nicht zu einem anderen Schamanen“, schloss La Segura aus, dass sie Hexerei betreiben

Natalia Ramírez, besser bekannt als La Segura, tauchte in ihren sozialen Netzwerken wieder besser auf, obwohl sie aufgrund ihrer kürzlichen Intervention zur Extraktion der Biopolymere, die sie in ihrem Gesäß hatte, immer noch gesundheitliche Probleme hat. Die Nachrichten sind jedoch nicht ganz gut, da der Inhaltsgenerator wirklich detailliert erzählte, was seit sieben Monaten mit ihr passiert ist, als sie nach zwei Tagen Reinigung in ihrem Haus Rückenschmerzen verspürte.

Es ist erwähnenswert, dass diese Schmerzen von Zeit zu Zeit aufgrund von zwei Schüssen, die sie in ihre Wirbelsäule erhielt, wegen einer angeblichen Abrechnung, mit der sie zu dieser Zeit die romantische Partnerin ihres Ex-Freundes war, sporadisch auftraten.

„... es stellt sich heraus, dass die Schmerzen nie verschwunden sind, weil ich ein Rückenmarkstrauma habe... weil sich herausstellt, dass meine Wirbelsäule zu dieser Zeit dachte, sie sei entzündet, und dann wurde dies ausgeschlossen, weil sich im MRT herausstellt, dass es meiner Wirbelsäule gut geht „, sagte La Segura.

Ihm zufolge unterzog er sich zu dieser Zeit unzähligen Eingriffen, um die Schmerzen und die vermeintliche Entzündung in seiner Wirbelsäule zu lindern. Für ihn funktionierte jedoch nichts. Nach drei Monaten konzentrierten sich seine Gedanken immer noch auf die Schmerzen, die durch die Biopolymere verursacht wurden, die er hatte. injiziert in seine Gesäß.

„... Ich habe die Glutealresonanz gemacht und es gab eindeutig eine signifikante Migration von Biopolymeren in Richtung Wirbelsäule, also sagten wir 'Juepucha', um mich zu operieren, dass sie mir diesen Mist rausholen... „, fügte die Vallecaucana zu ihren 'Instories' hinzu.

Anfang 2022 waren die Anhänger der Influencerin überrascht, als sie sich ihrem ersten chirurgischen Eingriff unterzog, um die gefährliche Substanz aus ihrem Körper zu extrahieren, aber einige Zeit später gab sie bekannt, dass sie sich aufgrund von Komplikationen mit der vorherigen und einige Monate später einer zweiten Operation unterzog Genesungsprozess Sie enthüllte, dass sie sich aufgrund von Komplikationen mit der vorherigen Operation einer zweiten Operation unterzog, und einige Monate nach dem Genesungsprozess gab sie bekannt, dass sie sich einer zweiten Operation unterzog, die von einem Medikament berauscht war.

„... weil ich auf einem Bett lag, weil es ein unrentabler Schmerz ist, hatte ich Termine bei Neurochirurgen, Orthopäden, Schmerzspezialisten, Wirbelsäulenspezialisten und so vielen Ärzten und Spezialisten, die Sie sich vorstellen können“, sagte der Inhaltsgenerator.

Aber das Lied endete nicht dort, weil einer ihrer Bekannten die Möglichkeit andeutete, dass der Influencer Hexerei verrichten würde, und versicherte, dass sie Leute kennt, die das Herz haben, solche dunklen Taten gegen andere zu tun, um ihnen Schaden zuzufügen.

„Ich tadele das alles im mächtigen Namen Jesu“, sagte die Vallecaucana und machte deutlich, dass sie an keiner dunklen oder weißen Magie teilnehmen wird, weil sie der Ansicht ist, dass der einzige, der die Macht hat, sie vollständig zu heilen, Gott oder göttliche Gerechtigkeit ist.

In seiner Geschichte wurde detailliert beschrieben, wie der Genesungsprozess seiner beiden Interventionen zur Extraktion der Biopolymere, der Arzneimittelvergiftung und seinem Besuch bei einem neuen Neurochirurgen aussah.

In dieser neuen Konsultation teilte der Spezialist La Segura mit, dass sein Unbehagen auf eine Erkrankung namens „Sacroileitis“ zurückzuführen sei, die aus einer Entzündung eines oder beider Iliosakralgelenke besteht. Aus diesem Grund ist die Vallecaucana sehr verwirrt, weil sie zu dieser Zeit immer noch nicht versteht, ob es die Biopolymere waren, die ihre Gesundheit wirklich beeinträchtigten oder zu anderen Problemen geführt haben.

„... sie schickten mich zum Orthopäden, zwei Tage später überprüfte er alle Triggerpunkte, das MRT, aber er sagte mir nicht, dass ich eine Sakroiliitis habe, aber angesichts der Muskelschwäche meines ganzen Körpers, weil ich neun Jahre lang mit der Therapie aufhörte, kam er zu dem Schluss, dass es sich um einen Bänderriss handelte“, sagte La Segura.

Angesichts der Diagnose des Orthopäden forderte er sie am nächsten Tag erneut auf, um eine Blockade im Bereich des betroffenen Körpers durchzuführen. Sie nahm mit dem Unglauben des Falles an dem Termin teil und versicherte, dass bereits andere ähnliche Prozesse durchgeführt worden waren, mit der Überraschung, dass diesmal es diente dazu, die Schmerzen zu lindern, die seit mehr als sieben Monaten gelitten hatten.

„... es hat mir sehr geholfen, die Schmerzen waren sehr untragbar und obwohl ich zu diesem Zeitpunkt nicht alles tun kann, was ich zuvor getan habe, fühle ich den Schmerz, wenn es mir geholfen hat, die Schmerzen zu kontrollieren, aber anästhesiert“, schloss der Influencer.

Hier ist der vollständige Inhalt von La Segura :

Die Influencerin erzählte ausführlich alles, was sie bei ihrem Gesundheitsproblem durchmachen musste

