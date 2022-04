Stephanie Cayo bestätigt das Ende ihrer Beziehung zu Maxi Iglesias und vermeidet es, über den Schauspieler Kerem Bürsin zu sprechen

Stephanie Cayo bestätigte, was viele ihrer Fans befürchteten. Die Schauspielerin gab bekannt, dass ihre Beziehung zum spanischen Schauspieler Maxi Iglesias zu Ende ging. Während eines Interviews mit einem internationalen Medienunternehmen konnte die Peruanerin nicht anders, als auf die starken Gerüchte über ihre Trennung zu reagieren das begann vor einer Woche und ihre Verbindung zum türkischen Schauspieler Kerem Bürsin.

Wie Sie sich erinnern, begann das Programm Amor y Fuego mit Spekulationen über ihre Trennung und sie erzählten, was in der italienischen Presse Schlagzeilen waren, die es mit dem in Istanbul geborenen Produzenten in Verbindung brachten.

Ohne weitere Details zu nennen, gab das Familienmitglied von Cayo an, dass sie nicht mehr ein Paar Maxi Iglesias ist, und nutzte die Gelegenheit, um den Erfolg des Films hervorzuheben „Bis wir uns wiedersehen“, wo beide Protagonisten waren und eine Liebesgeschichte entwickelten.

„Nein, wir machen nicht mehr weiter. Die Liebesgeschichte ist immer noch im Film und wir sind beide sehr glücklich, dass unsere Geschichte so viele Herzen durchbohrt hat. Der Film lief sehr gut. Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden „, sagte Stephanie sehr ruhig.

Er wies auch darauf hin, dass sie heute sehr gute Freunde sind. „Wir waren nicht einmal das perfekte Paar im Film und doch passieren diese Dinge. Wir sind Freunde und wir lieben uns sehr.“

Andererseits vermied er es, sich auf Kerem Bürsin zu beziehen, indem er darauf hinwies, dass es sich um eine Privatangelegenheit handelt. „Das ist ein sehr persönliches Problem. Ich sage lieber nichts dazu „, sagte er. Er leugnete jedoch nicht, dass er ihn während seiner Spanienreise getroffen hatte. „Ich habe ihn getroffen und er ist ein toller Typ, obwohl ich ihn noch nicht sehr gut getroffen habe.“

Stephanie Cayo bestätigt das Ende ihrer Beziehung zu Maxi Iglesias. VIDEO: YouTube

WARUM IST STEPHANIE CAYO MIT KEREM BürSIN VERWANDT?

Ein Foto von Kerem und Stephanie hätte sie in die Mitte der Kontroverse gebracht. Beide sehen in einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss sehr lächelnd aus. Obwohl das Foto farblos war, konnte man sehen, dass die Schauspielerin die gleichen Klamotten trug, die sie an diesem Tag des Treffens in ihren Instagram-Geschichten zeigte.

Dies geschah, nachdem der 34-jährige Produzent und das Model Spanien besucht hatte, um an einem Projekt mit dem renommierten Antonio Banderas teilzunehmen. Auf ihrer Seite besuchte die Peruanerin Madrid, um ihren Geburtstag mit ihrer Schwester Fiorella Cayo zu feiern. Es ist erwähnenswert, dass die internationalen Medien darauf hingewiesen haben, dass Kerem die Familie Cayo bereits kennen würde.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

LESEN SIE WEITER