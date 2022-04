Sie berichteten, dass Joaquín Velázquez, ehemaliger technischer Assistent von Cruz Azul, freigelassen wurde

Joaquín Velázquez Elvira, ehemaliger technischer Assistent von Cruz Azul, wurde am Montagabend freigelassen, nachdem er fünf Tage im Gefängnis Central Altiplano wegen einer Untersuchung gegen ihn eingesperrt war, die 2018 begann.

Der ehemalige Fußballer von Mannschaften wie Puebla und Cruz Azul wurde des mutmaßlichen organisierten Verbrechens und der Geldwäsche für mehr als 6 Milliarden Pesos beschuldigt. Die Behörden hatten jedoch nicht genügend Beweise, um ihn mit dem Prozess in Verbindung zu bringen, und er wurde daher freigelassen.

Laut dem Journalisten David Medrano hatte die Verteidigung von Veracruz mehr als 50 Beweise vorgelegt, um zu beweisen, dass Velázquez Elvira vor 8 Jahren Opfer eines Identitätsdiebstahls wurde, sodass die angegebene Person nicht er sein würde.

Ein Bundesrichter weigerte sich, Joaquín Velázquez mit dem Prozess in Verbindung zu bringen, weil die Generalstaatsanwaltschaft (FGR) nicht genügend Beweise vorlegte, um die Verantwortung des ehemaligen technischen Assistenten für diese Verbrechen anzunehmen, weshalb der Angeklagte das Hochsicherheitsgefängnis verließ.

Bisher hat keine Behörde diese Informationen bestätigt, Einzelheiten wurden nur von verschiedenen Berichten von Journalisten und lokalen Medien gegeben und auf die Quelle spezialisiert.

Joaquín Velázquez viajaba al Estadio Azteca cuando fue detenido el pasado 12 de abril (Fotos de twitter: @viioletitta)

Es sei daran erinnert, dass die Gefangennahme von heute unschuldig am Nachmittag des letzten Dienstag, dem 12. April, stattfand, als er auf dem Weg zur Azteken war Stadion für das Cruz Azul Spiel gegen Pumas für das Halbfinale der Convacaf Champions League.

Laut der vom Club veröffentlichten Erklärung wurde Joaquín Velázquez Elvira gegen 19:00 Uhr von den Behörden von Mexiko-Stadt festgenommen, als er in seinem Auto auf der Periferico Sur Avenue fuhr.

Diese Festnahme ging auf ein Gerichtsverfahren gegen ihn zurück, das 2018 eingeleitet wurde und von dem Cruz Azul versicherte: „Sowohl der Verwaltungsrat als auch diejenigen von uns, die die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. leiten, wussten nichts“.

Aufgrund dieser Vorwürfe der Behörden wurde beschlossen, Velázquez Elvira von seinen Aufgaben als technischer Assistent zu trennen. Darüber hinaus gaben sie an, dass es den zuständigen Behörden für die Durchführung der erforderlichen Untersuchungen zur Verfügung stehen wird.

„Cruz Azul vertraut jederzeit auf die Institutionen unseres Landes und fordert alle Fans des Teams und die Medien insgesamt auf, die Unschuldsvermutung aufrechtzuerhalten und die Bedingungen und Fristen des Gerichtsverfahrens vollständig einzuhalten“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

(Foto: Cruz Azul)

Einen Tag nach seiner Verhaftung wurde er in das Hochsicherheitsgefängnis Altiplano in der mexikanischen Gemeinde Almoloya de Juárez eingeliefert. Das Büro des Generalstaatsanwalts der Republik wies darauf hin, dass Verbrechen des organisierten Verbrechens und Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft verübt wurden.

Joaquín stammt ursprünglich aus dem Bundesstaat Veracruz und war ein professioneller Spieler in der mexikanischen First Division. Später, als er in den Ruhestand ging, wagte sich in die technische Leitung mexikanischer Teams wie Puebla, Correcaminos FC, Toluca und Cruz Azul.

Obwohl er sich von den Gerichten entfernt hatte, begann er eine neue Phase ganz in ihrer Nähe, als er sich an die Vorbereitung der Teams wagte. Im Jahr 2016 kam er aus der zweiten Division der Liga MX in den Club Coras de Tepic, wo er die Chance hatte, technischer Assistent zu werden.

Später wandte er sich an den Toluca-Club der First Division und wurde Assistent der Clausura 2019. Zum nächsten Turnier wanderte er nach Puebla aus, einem Club, für den er seine Zuneigung behielt. Im selben Jahr fiel es mit dem Mandat des Peruaners Reynoso zusammen, sodass er zu einem Bestandteil seines Trainerstabs wurde. So kam er 2021 zu Cruz Azul und war Teil der neunten himmlischen Meisterschaft.

LESEN SIE WEITER

Rogelio Funes Mori wird für den Rest der Clausura 2022 mit Rayados unterwegs sein