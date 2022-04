Sergio Fajardos Kritik an Federico Gutiérrez für sein Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten Andrés Pastrana: „Weit weiter weg vom Wandel“

Die Kampagnen für die Präsidentschaft werden von Kandidaten in verschiedenen Teilen des Landes vorangetrieben. In diesen Tagen geht Sergio Fajardo spazieren und teilt sich mit den Bewohnern von Cumaral, die laut einem Twitter-Beitrag des Kandidaten selbst vom Besuch von Antioquia überrascht waren, um ihre Vorschläge für die Ankunft in der Casa de Nariño bekannt zu machen.

Unterdessen kam Fajardo vor einigen Stunden selbst heraus, um seinen politischen Anwärter Federico Gutiérrez vom Kolumbien-Team nach einem Treffen, das er am vergangenen Montag mit dem ehemaligen Präsidenten Andrés Pastrana gehabt hätte, zu kritisieren.

In einem Retweet von El Paisa kommentierte Fajardo das Foto, das Pastrana kürzlich hochgeladen hat und auf dem er sich mit Federico sprechen sieht, wo er auch untertitelte: „Gestern haben wir Fico bei mir zu Hause getroffen und eine sehr herzliche und produktive Diskussion über die Chancen und Herausforderungen seiner Kampagne geführt und drohende Betrug. Ich sah ihn sehr optimistisch, aber sehr empört über Petros Pakte mit Drogenhandel und Vertragskartellen.“

Sofort warteten die Kommentare von Nutzern des sozialen Netzwerks nicht und kritisierten die Tatsache, dass ihre Kampagne durch Kritik an den anderen Kandidaten und nicht durch Vorschläge aufgebaut wurde, so der Posten des ehemaligen Bürgermeisters und Gouverneurs von Antioquia, Sergio Fajardo.

Andere baten Sergio, einige Allianzen einzugehen, die es ihm ermöglichen würden, die Präsidentschaft zu erreichen und so die Veränderung herbeizuführen, die er für das Land beabsichtigt:

Federico Gutiérrez hatte sich zuvor mit dem ehemaligen Präsidenten César Gaviria, dem Vorsitzenden der Liberalen Partei, und dem ehemaligen Vizepräsidenten Germán Vargas Lleras getroffen. Obwohl sie nicht öffentlich eine Erklärung abgegeben haben, in der sie eine Art Unterstützung für die Kampagne des ehemaligen Bürgermeisters von Medellín angekündigt haben.

Es war sogar von einer möglichen Allianz des Centro Democrático al paisa die Rede, aber von beiden Seiten wurde nichts bestätigt, da die Partei unter Führung des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Véez noch nicht vereinbart hat, wen sie für die erste Präsidentschaftsrunde unterstützen werden, nachdem ihr Kandidat Oscar Iván Zuluaga als Präsidentschaftskandidat, freiwillig und spontan an der Kampagne von Federico Gutiérrez teilzunehmen.

Es bleibt immer weniger Zeit, um die Bürger durch Kampagnen davon zu überzeugen, für das für sie beste politische Projekt des Landes zu stimmen, und über die nächsten 4 Jahre nachzudenken, dass sie mit einem neuen Präsidenten für Kolumbien kommen werden, wo einige Probleme sowohl auf nationaler als auch auf nationaler Ebene dringend werden internationale Politik. unter anderem für Klimawandel, wirtschaftliche Offenheit, Sicherheit, Bildung, bewaffnete Konflikte und Inflation.

