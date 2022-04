Premierminister Aníbal Torres kündigt die mögliche Neuzusammensetzung des Kabinetts an

Die verschiedenen Krisen, mit denen die Regierung von Pedro Castillo konfrontiert war, haben eine Debatte über die Möglichkeit eines neues Kabinett. In den letzten Wochen gab es Spekulationen über diese Möglichkeit, aber erst am Montagabend wies der Präsident des Ministerrates, Aníbal Torres, darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Arbeitsgruppe Änderungen sehen wird.

„Sehr bald wird der Präsident die Änderungen bekannt geben, die durch ein neues Kabinett und einen Premierminister stattfinden, der nicht mehr von der Peru-Libre-Partei oder Gruppen um Präsident Castillo abhängt, das ist sehr klar“, lautete die Erklärung des Kardinals und Erzbischofs von Huancayo, Pedro Barreto, vor fünf Tagen. Aníbal Torres hat jedoch einfach die Möglichkeit offen gelassen, dass Änderungen auftreten können. „Okay, das Kabinett kann wieder zusammengesetzt werden“, sagte er aus Cusco, einem Gebiet, in dem nach der Preiserhöhung Arbeitslosigkeit registriert wurde.

Vor etwas mehr als einer Woche, am 11. April, hatte Aníbal Torres die Möglichkeit seiner Abreise ausgeschlossen und die Arbeitsgruppe, die er leitet, sogar als solide bezeichnet. „Ich informiere Sie, dass ich meinen Rücktritt nicht eingereicht habe, das Kabinett ist sehr solide. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Team, das für das Wohl des Landes gearbeitet hat „, sagte er der Presse, da es Proteste und Anträge auf Rücktritt von Mitgliedern der Exekutive durch die Bevölkerung gab.

Eine mögliche Änderung des Kabinetts war eher ein Missverständnis als eine Diskussion innerhalb der Exekutive. Der Berater von Präsident Pedro Castillo, Daniel Salaverry, kündigte an, dass der Beitritt neuer Mitglieder in das PCM eine Tatsache sein werde. Der Minister für Justiz und Menschenrechte bestritt dies jedoch. „Diejenigen, die den Präsidenten beraten und beraten, sind die Minister. Daniel Salaverry gab eine isolierte Meinung ab, dass ich es nicht besonders teile und wir es nicht teilen „, sagte er.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

„Präsident Pedro Castillo und der Ministerrat führen das Land und treffen die Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass politische Einmischung anderer politischer Akteure mit der Manipulation der Aussage erlaubt ist, dass es die Regierung aller Peruaner ist (...) viele Politiker sagen und sagen, aber es war kein Vorschlag oder Konsens des Ministerrates anstelle des Kabinetts „, fügte Chero hinzu.

Umstrittene Aussagen

Während seines Besuchs in Huancayo, um die Krise in der Region zu stoppen, wurde Premierminister Aníbal Torres kritisiert, nachdem er den Namen Adolfo Hitler als Beispiel für die Überwindung einer Nation verwendet hatte. Nun, von Cusco aus, erwähnte der Präsident des Ministerrates erneut den erinnerten Völkermord und stellte fest, dass seine Erklärung nicht gut verstanden wurde. „Ich habe als Beispiel den Fall Adolf Hitler genannt, der Deutschland mit Kommunikationskanälen füllte. Und die Unwissenheit in Peru leugnete das, um zu sagen, dass ich Adolf Hitler geschmeichelt habe. Dann habe ich sie ein paar Tage reden lassen „, sagte er.

Aníbal Torres sagt, dass es viel von Karl Marx zu lernen gibt und spricht erneut über Hitler | VIDEO: Channel N

Um seine Erwähnung zu klären, dachte er über die Dualität des Menschen nach. „Die Tatsache, dass ich sage, dass es keinen absolut guten oder absolut schlechten Menschen gibt, dass der Böseste auch gute Werke vollbringen kann, bedeutet nicht, dass ich den Bösen erhöhe. Denn auf derselben Konferenz habe ich auch gesagt, dass diese Menschen wegen böser Taten beurteilt werden „, fügte er hinzu.

Darüber hinaus bezeichnete er Karl Marx als Lernquelle. „Das war Karl Marx' Traum, er hat sich geirrt. Das ist unmöglich. Aber damit meine ich nicht, dass er sich in allem geirrt hat. Weil es viel von Karl Marx und von den Ultraliberalen zu lernen gibt. Man muss die guten Dinge lernen „, sagte er aus der historischen Region Cusco.

