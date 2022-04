Kaufen Sie den Stimmzettel online und weitere Empfehlungen für die Teilnahme an der FilBo 2022

Nach zwei Jahren des Umzugs zur Virtualität kehrt das Lesepublikum nach Corferias und in andere kulturelle Zentren der Stadt zurück, um die Internationale Buchmesse 2022 in Bogotá persönlich zu erleben. In zwei Jahren hat sich viel geändert und es ist wichtig, darauf vorbereitet zu sein, diesen kulturellen Feiertag sicher zu leben.

Dies wird das erste FilBO inmitten der Covid-19-Pandemie sein. Das Virus stellte eine ernsthafte Lebensgefahr dar, als es im März 2020 in Kolumbien landete. Daher musste die diesjährige Ausgabe ihre Präsenzveranstaltungen nur wenige Tage nach dem Öffnen ihrer Türen absagen und wurde praktisch Monate später vorgezogen.

Dank Biosicherheitsmaßnahmen und Massenimpfungen ist jetzt ein sicheres Wiedersehen zwischen Lesern, Autoren und Verlagen möglich. Das Messegelände verfügt über Räume mit guter Belüftung und ein Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll.

Besucher müssen nur ein paar einfache Regeln befolgen, um einzutreten: Tragen Sie die Maske richtig - über Nase und Mund -, halten Sie soziale Distanz zu Personen außerhalb des persönlichen Kreises, respektieren Sie die Kapazität und tragen Sie den Ausweis sowie den Impfpass mit mindestens zwei Dosen. Es dient der Karteneinsteckkarte oder der digitalen Karte und ist für alle Besucher über 12 Jahren obligatorisch.

Zusätzlich zu diesen Regeln gibt es einige Empfehlungen, die für Besucher nützlich sein können: Besuchen Sie https://feriadellibro.com/, um die Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen möchten, im Voraus zu überprüfen und Ihre Tickets über digitale Kanäle zu kaufen, um dies nicht zu tun stehen Sie in der Schlange und sichern Sie sich Ihren Einstieg.

An der Dynamik des FilBo haben sich einige Dinge nicht geändert, und es lohnt sich, daran zu denken, um den Besuch wesentlich angenehmer zu gestalten. Das erste ist, keine Haustiere oder Futter mitzubringen: Auf dem Messegelände finden Sie eine große Auswahl an Snacks, Speisen und Getränken für jeden Geschmack.

Auf der anderen Seite lohnt es sich, etwas Bargeld mitzunehmen: Obwohl einige Aussteller und Restaurants über Datentelefone oder Zahlungen über digitale Geldbörsen wie Nequi oder Daviplata verfügen, ist das Geld für Sie nützlich, um bei kleinen FilBo-Ausstellern einzukaufen, die keines dieser Medien haben. Leitungen werden gespeichert, wenn Sie das Geld frühzeitig im Voraus abheben.

Das Messegelände ist ziemlich groß und belebt. Ziehen Sie in Betracht, bequeme Schuhe zu tragen und keine Gegenstände bei sich zu haben, die Sie nicht benötigen oder verlieren möchten - Sie können den Paketdienst beim Check-in nutzen. Darüber hinaus lohnt es sich, einen Treffpunkt mit Ihren Begleitern zu vereinbaren, insbesondere wenn Sie mit Kindern reisen.

Wenn elektronische Geräte wie Computer oder Kamera unbedingt mitgeführt werden müssen, befinden sich am Eingang des Messegeländes Registrierungsstellen. Zur Sicherheit lohnt es sich, sich eine Minute Zeit zu nehmen und diese Wertsachen aufzuzeichnen.

Wenn Ihr Zeitplan es zulässt, sollten Sie die Messe an Wochentagen besuchen. Es gibt jeden Tag Veranstaltungen und Sie werden weniger Menschenmassen finden.

Infobae Colombia präsentiert Ihnen eine Zusammenfassung der täglichen FilBo-Agenda, damit Sie an den Tagen, an denen Sie teilnehmen, keine Aktivitäten verpassen, die Sie interessieren. Sie können Ihren Besuch jedoch im Voraus planen.

Im Bereich Agenda der FilBo-Website können Sie jeden Ihrer Tage mit den hundert Veranstaltungen planen, die rund um Literatur, Redaktion und Erstellung organisiert sind. Sie müssen nur das Ereignis finden, das Sie interessiert, und auf „Zu meiner Agenda hinzufügen“ klicken.

Wenn Sie die Veranstaltungen ausgewählt haben, die Sie interessieren, klicken Sie auf „Meine Agenda herunterladen“ und Sie haben Ihre Reiseroute mit Daten, Zeiten und Orten organisiert.

