Beendigung der Staatsanwaltschaft und Reform der Staatsanwaltschaft: Sergio Fajardos Vorschläge zur Korruptionsbekämpfung

Eine der wichtigsten Säulen von Sergio Fajardo während seiner Präsidentschaftskampagne war der Kampf gegen Korruption. Der Kandidat der Koalition Centro Esperanza hat mehrfach erklärt, dass der Klientelismus eines der Hauptprobleme in der Politik des Landes ist und daher versuchen wird, Casa de Nariño auf „andere und freie Weise“ zu erreichen.

In dieser Zeit war Fajardo einer der Bewerber, die Gustavo Petro dafür kritisierten, ein Dokument vor einem Notar unterzeichnet zu haben, in dem er sich verpflichtete die Länder der Kolumbianer nicht zu enteignen. Er schlug auch gegen Federico Gutiérrez, Teamkandidat für Kolumbien, vor, der am Rande dieses Gefängniszentrums eine Pressekonferenz gab beziehen sich auf den Begriff „soziale Begnadigung“ und seine Korruptionsvorschläge.

„Dies ist einer der absurdesten Tage im Rahmen des Wahlkampfs. „Fico“ steht vor dem Gefängnis von La Picota und macht dort eine Ankündigung in den Medien. Petro muss, wie Sie denken, bei einem Notar unterschreiben, um zu sagen, dass er sich nicht enteignen wird. Erbärmlich „, sagte Fajardo gegenüber der öffentlichen Meinung.

In den letzten Stunden gab der Kandidat der Koalition Centro Esperanza bekannt, dass im Falle einer Verhängung bei den Präsidentschaftswahlen am 8. August eine Justizreform vor dem Kongress der Republik eingereicht wird. Es wird vier zentrale Punkte haben und damit versuchen, die Korruptionsprobleme im Land anzugehen.

1. Der Generalstaatsanwalt der Nation wird vom Obersten Gerichtshof auf der Grundlage einer Liste ausgewählt, die das Ergebnis der drei besten Ergebnisse in einem Verdienstwettbewerb sein wird, der von der am besten qualifizierten juristischen Fakultät des Landes abgehalten wird. „Bewerber müssen Spezialisten für Strafrecht sein“, sagte der ehemalige Gouverneur von Antioquia.

2. Nach den Postulaten von Juan Manuel Galán, ehemaliger Präsidentschaftskandidat für den neuen Liberalismus, schlug Fajardo vor, dass es notwendig sei, das Büro des Generalstaatsanwalts der Nation zu streichen: „Die Funktionen des öffentlichen Ministeriums werden vom Büro des Bürgerbeauftragten und denen von Disziplinarkontrolle durch eine spezialisierte Einheit der Generalstaatsanwaltschaft der Nation“.

3. Ein weiterer relevanter Abschnitt ist, dass der Comptroller General of the Republic vom Staatsrat aus einer Liste „mit den drei besten Ergebnissen in einem Verdienstwettbewerb ausgewählt wird, der von der am besten bewerteten juristischen Fakultät des Landes abgehalten wird“..

4. Schließlich sagte der Bürgermeister von Medellín, dass es notwendig sei, die territorialen Rechnungsprüfer zu eliminieren. Nach seinem Vorschlag wird die Steuerkontrolle der Abteilungen und Gemeinden „vom Office of the Comptroller General of the Republic durchgeführt“.

„Ohne unabhängige Wachhunde gibt es keinen wirklichen Kampf gegen Korruption. Korruption hat Unternehmen durchdrungen, die für Transparenz und Garantien im Land unerlässlich sind. Es ist notwendig, eine wirklich unabhängige, unparteiische und transparente Verwaltung der Justiz - und Aufsichtsbehörden zu haben „, sagte er.

Fajardo schätzt, dass der Staat mit einigen dieser Maßnahmen etwa 2,5 Milliarden Pesos einsparen kann. Diese Ressourcen können anderen für Ihre Kampagne relevanten Sektoren zugewiesen werden, z. B. der Bildung.

Derzeit wird der Kandidat des Hope Center weiterhin Unterstützung aus verschiedenen politischen Bereichen für die erste Präsidentschaftsrunde erhalten. Ziel ist es, den in den Umfragen gezeigten Trend umzukehren.

