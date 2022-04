Zwei Personen werden in Risaralda und Bogotá wegen Tiermissbrauchs strafrechtlich verfolgt

An diesem Sonntag, dem 17. April, verfolgte die Generalstaatsanwaltschaft zwei Personen, die den Tod von zwei Hunden verursacht hätten. Die Ereignisse sind nicht miteinander verknüpft; das erste Ereignis trat in Arpia, Risaralda und das andere Ereignis wurde in Bogotá gemeldet.

Nach Angaben der Untersuchungsstelle wurde der Fall in Risaralda am 26. Mai 2021 vorgestellt. „Luis Alberto Durango - der erste, der strafrechtlich verfolgt wurde - hätte vergiftetes Futter auf einen Hund namens Carpaty geworfen“, erklärte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Die Fakten wurden auf einer Überwachungskamera aufgezeichnet, was ein Beweis dafür ist, dass der Hund wenige Minuten, nachdem das Tier das Stück Futter aufgenommen hatte, zu krampfen begann.

Ein Staatsanwalt der Special Group for the Fight against Abuse of Animals (GELMA) führte eine Untersuchung durch, die ergab, dass Durango den Hund angegriffen hat, weil er angeblich „viel gebellt“ hat und Probleme mit dem Hausmeister des Hundes verursacht hatte. „In diesem Sinne wurde Luis Alberto Durango des Verbrechens des Tiermissbrauchs beschuldigt“, sagte die Justizbehörde.

Der Fall in Bogotá ist ziemlich ähnlich. Myriam Patricia Heredia, die Hausmeisterin eines Hundes namens Luna, hatte ihr Haustier nicht unter optimalen Bedingungen. Aus diesem Grund wurde sie wegen des Verbrechens des Tiermissbrauchs angeklagt.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde der Fall am 17. November 2018 eingereicht, nachdem das Bezirksinstitut für Tierschutz und Tierschutz ein Haus in der Stadt Engativa im westlichen Teil der Hauptstadt inspiziert hatte. „An dem Ort, an dem sie Luna unter schlechten Ernährungs- und Gesundheitsbedingungen und mit offensichtlichen Veränderungen in ihrem Verhalten fanden“, sagte das Unternehmen in dem Dokument.

Das Tier wurde in ein tierärztliches Versorgungszentrum gebracht, wo innere Blutungen festgestellt wurden, die nicht rechtzeitig behandelt worden waren. „Angesichts der Ernsthaftigkeit seines Zustands haben ihn die Spezialisten eingeschläfert“, fügte die Staatsanwaltschaft hinzu.

Dies sind die rechtlichen Folgen des Tiermissbrauchs in Kolumbien

Tiere, ob Haus- oder Wildtiere, unterliegen in Kolumbien Verletzungen ihrer Rechte. Angesichts dessen sind diejenigen, die diese Angriffe verüben, von der Generalstaatsanwaltschaft mehreren rechtlichen Konsequenzen ausgesetzt, die die Praxis behindern.

Die Justizbehörde erklärte, dass die Berufung des Gesetzes 1774 vom 6. Januar 2016 verfügbar sei. Diese Verordnung stellt sicher, dass die Haltung zwischen Mensch und Tier auf „Respekt, Solidarität, Mitgefühl, Ethik, Gerechtigkeit, Fürsorge, Verhinderung von Leiden, Ausrottung der Gefangenschaft und Verlassenheit“ basiert, heißt es in dem Dokument.

Auf der anderen Seite liegt das Wohlergehen von Lebewesen wiederum darin, dass ihr Inhaber fünf Mindestprinzipien einhalten muss: dass sie nicht unter Hunger, Durst, körperlichen Beschwerden oder Schmerzen leiden dürfen; dass sie nicht durch Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit verursacht werden, dass sie keiner Angst oder Stress ausgesetzt sind und dass sie ihr natürliches Verhalten zeigen können.

Personen, die Tod oder Verletzungen verursachen, die die Gesundheit oder körperliche Unversehrtheit des Tieres ernsthaft beeinträchtigen, können zwischen 12 und 36 Monaten inhaftiert werden. Darüber hinaus würden sie für die Ausübung von Beruf, Handel, Handel oder Besitz im Zusammenhang mit Tieren einer besonderen Behinderung von ein bis drei Jahren ausgesetzt sein.

