Miguel Calero wird eine Statue am Rande des Hidalgo-Stadions haben

Seine Paraden verewigten ihn besonders in Kolumbien und Mexiko, aber der Rest des Kontinents vibrierte auch mit seinen großartigen Leistungen während seiner Zeit bei Sporting Barranquilla, Deportivo Cali, Pachuca und der kolumbianischen Nationalmannschaft.

Aus diesem Grund wird Mexikos Pachuca, wo Miguel Calero seine besten Jahre als Profi verbracht hat, ihm eine Statue als Hommage an den Torhüter von Vallecaucano bauen, der am 14. April 51 Jahre alt geworden wäre.

Der Präsident von Los Tuzos, Armando Ramírez, gab die offizielle Ankündigung während einer Pressekonferenz anlässlich des „Internationalen Torwarttages“ bekannt, der ursprünglich am 14. Dezember gefeiert wurde, aber auf den 14. April, den Tag der Geburt des Kaffeetorhüters, geändert wurde.

Die Statue befindet sich am Rande des Hidalgo-Stadions und zeigt das Bild von Miguel Calero, der den südamerikanischen Pokal gewann, den Pachuca 2006 gewann, nachdem er Chiles Colo Colo mit 3:2 im Nationalstadion in Santiago besiegt hatte.

Ebenso gab der Anführer von Pachuca bekannt, dass die Statue die Namen der Fans eingravieren wird, die ihr Geld für die Eröffnung des Denkmals der Calero Show, wie es im Volksmund genannt wurde, beitragen.

Die Statue wird im Dezember dieses Jahres ausgestellt, an dem der sechzehnte Jahrestag des Südamerika-Cup-Titels gefeiert wird, bei dem Miguel Calero die große Figur von Pachuca war.

Miguel Ángel Calero Rodríguez wurde am 14. April 1971 in Genf, Valle del Cauca, geboren. Schon in jungen Jahren zeigte er seine Leidenschaft für den Ball und im Alter von 14 Jahren trat er in die Carlos Sarmiento Lora Football School ein und unterschrieb dann bei Deportivo Cali, das ihn an Sporting Barranquilla ausgeliehen hatte.

Sein Debüt als Profi war 1990 beim Barranquilla-Club und seine hervorragenden Demonstrationen führten ihn dazu, zum Sugar Draw zurückzukehren, wo er dank Trainern wie Jorge Luis Pinto und der peruanischen Miguel Company, die ihm das Vertrauensvotum gaben, allmählich Titel gewann.

Die guten Leistungen im Cali-Kader ermöglichten es ihm, Teil des kolumbianischen Teams zu sein, das 1992 an den Olympischen Spielen in Barcelona teilnahm, wo er beim 4:0 -Sieg gegen Spanien spielte.

Mit Fernando 'Pecoso' Castro wurde er 1996 mit Cali zum Champion gekrönt, dann verließ er Superdepor, um das Atlético Nacional Trikot zu tragen, mit dem er 1999 auch zum Champion gekrönt wurde. Außerdem wurde er 1998 mit dem Team von Verdolaga Meister des Merconorte Cup.

Im Jahr 2000 packte er Koffer und emigrierte in das aztekische Land, um die Farben von Pachuca zu verteidigen, mit denen er vier Meistertitel und fünf Convacaf-Turniere gewann, bei denen der Südamerika-Pokal in der Ausgabe 2006 hervorsticht.

Er war 55 Mal international mit der kolumbianischen Nationalmannschaft und wird daran erinnert, dass er ihm eine der drei Elfmeterschießen erspart hat, die Martín Palermo 1999 im Spiel zwischen Argentinien und Kolumbien um die Gruppenphase der Copa America in Paraguay verpasst hatte.

