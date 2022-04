Maskatesta: Streit und Schüsse beim Konzert mit Melodycans in Mexiko-Stadt

An diesem Sonntag fand im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt ein Konzert mit Bands wie Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo und Skapienz statt , gipfelte jedoch in Gewalttaten und mehr als zwei Personen wurden verletzt. Nach langen Schlangen und Überarbeitungen der Teilnehmer stand die Band Melodycans auf der Bühne, als Schusswaffendetonationen zu hören waren.

Die Franziskanerterrasse in der Calle Jesús María Nummer 42 im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt kündigte ein Konzert an, in dem die Veranstaltung als „für alle Altersgruppen“ angekündigt wurde. Vor der Veranstaltung kündigte der Ort an, dass der Zugang zu Lebensmitteln, Getränken, Kaugummi, Waffen, Drogen und Rucksäcken nicht gestattet sei, und warnte davor, dass diejenigen, die mit illegalen Substanzen erwischt wurden, die zuständigen Behörden anrufen würden.

Das Video des Augenblicks, als bewaffnete Männer mit Kapuze die Terrasse betraten, um Mitglieder der Maskatesta-Gruppe und die Teilnehmer von Skas Kopfschmuck zu schlagen, wurde in sozialen Netzwerken geteilt und Detonationen wurden gehört, sodass sich die Personen, die sich trafen, zurückzogen und versuchten, sich vor Aggressionen zu schützen.

Maskatesta gab über Facebook bekannt, dass mehrere Mitglieder der Band ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und bat ihre Follower um Hilfe, um Alejandro Servín zu finden, einen Mitarbeiter, mit dem sie nicht kommunizieren konnten und der vermisst wurde. Der Beitrag wurde jedoch gelöscht.

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

Ebenso erwähnten sie Stunden später, dass sich die angegriffenen Mitglieder und Mitarbeiter in ihren Häusern erholen. Der einzige, der im Krankenhaus bleibt und unter ärztlicher Aufsicht steht, ist der 40-jährige Israel Villanueva, der verschiedene Blutergüsse und Gesichtsfrakturen erlitten hat, aber glücklicherweise außer Gefahr ist.

„Nochmals danken wir allen unseren Unterstützern, insbesondere den Anwesenden, die sogar versucht haben, uns zu verteidigen, indem sie ihre eigene körperliche Unversehrtheit gefährden. Vielen Dank auch an unsere Musikerkollegen, die Medien und die breite Öffentlichkeit, die sich um uns gekümmert und im Auge behalten haben. Musik ist Kunst, Frieden und Leben, lasst uns dafür kämpfen, dass Gewalt aus ihr und unserem täglichen Leben ferngehalten wird „, sagten sie.

Das Forum seinerseits teilte in seinen sozialen Netzwerken eine Erklärung: „Auf der franziskanischen Terrasse sind wir gegen alle Gewaltakte. Was bei der heutigen Veranstaltung passiert ist, ist der franziskanischen Terrasse fremd. Die Ereignisse, die auf der Veranstaltung stattgefunden haben, werden mit den zuständigen Behörden besprochen, da wir eine familiäre Atmosphäre schaffen und sagen: #NOALAVIOLENCIA“.

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

In sozialen Netzwerken bekundeten mehrere Leute, die Fans der Bands oder der Ska-Musik sind, ihre Solidarität mit dem, was passiert ist, und baten um das volle Gewicht des Gesetzes, um die Schuldigen mit dem Hashtag #FuerzaMaskatesta zu finden. Mehrere Facebook-Gruppen zur urbanen Musik wie Los Paches teilten die Botschaft: „Wir bitten unser gesamtes Publikum auf aufmerksamste Weise, KEINE Bilder oder Videos von sensiblen Inhalten zu verbreiten, aus Respekt vor den Verletzten und ihren Familien.“

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Salón Victoria heißt es auch: „Es tut uns sehr leid für die Ereignisse, die gestern mit unseren Musikerkollegen Maskatesta Oficial stattgefunden haben. Wir wissen, dass es für sie schwierige Zeiten sein wird. Deshalb fordern wir die mexikanische SKA-Community auf, sich einem großen Token anzuschließen, um Spenden zu sammeln für Krankheitskosten der Maskatesta compas!!!“.

