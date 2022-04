Ein Unternehmen muss einem ehemaligen Mitarbeiter 450 Tausend USD für eine Überraschungsgeburtstagsfeier zahlen

(Shutterstock)

Denken Sie daran, eine Überraschungsparty für einen Kollegen zu veranstalten Denken Sie noch einmal darüber nach, denn wie das Sprichwort sagt: „Es gibt keine gute Tat, die ohne ihre Bestrafung geht.“ So müssen sich die ehemaligen Arbeitgeber eines Mannes in Kentucky (USA) gefühlt haben, als sie eine Klage von dem Mann erhielten, der behauptete, während seiner Überraschungsparty eine Panikattacke erlitten zu haben.

Kevin Berling, 29, arbeitete als Labortechniker bei Gravity Diagnostics in Covington, Kentucky, als seine Kollegen beschlossen, eines Tages im August 2019 zur Mittagszeit ihren Geburtstag zu feiern.

Berling sagte, dass er nach der Feier aufgrund unerwünschter Aufmerksamkeit eine Panikattacke erlitten habe und am nächsten Tag, nach einer angespannten Episode, von Gravity Diagnostics gefeuert wurde. Später reichte er eine Klage auf Entschädigung gegen das Unternehmen ein, laut Rechtsdokumenten der New York Post.

„Manager begannen es ihm wegen seiner Reaktion auf Geburtstagsfeiern schwer zu machen“, sagte Berlings Anwalt Tony Bucher gegenüber dem lokalen Fernsehnachrichtensender WKRC. „Tatsächlich warfen sie ihm vor, die Freude seiner Mitarbeiter gestohlen zu haben.“

Berling hatte angeblich den Büroleiter gebeten, ihm keine Geburtstagsfeier zu schmeißen, als er 2018 zum ersten Mal in das Unternehmen eintrat.

Der Manager „vergaß“ jedoch seine Bitte und die Bürofeierlichkeiten gingen weiter, was zu einer Panikattacke in Berling führte. Der Mann sagt, er sei gezwungen, zu seinem Auto zu fliehen, wo er eine Stunde damit verbrachte, sich zu erholen.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

Am nächsten Tag trafen sich die Chefs des Unternehmens mit Berling, um ihn nach seinem Verhalten zu befragen. Dieser Vorfall löste eine zweite Panikattacke aus.

Berling wurde weniger als eine Woche später von Gravity Diagnostics entlassen, und die Chefs sagten ihm, sie seien „besorgt, dass er wütend werden und möglicherweise gewalttätig werden würde“.

In der Folge verpasste der Labortechniker es, Teil des schnellen Wachstums von Gravity Diagnostics zu sein, das während der COVID-Pandemie auftrat. Zu dieser Zeit erhielten einige Mitarbeiter laut The Independent Zuwächse von 300%.

Dann reichte der entlassene Arbeiter in Kenton County eine Klage ein, in der er Schadensersatz und Entschädigung für entgangenes Einkommen forderte.

Bucher sagte WKRC, dass es keine Chance gebe, dass sein Klient gewalttätig werden würde, und sagte, dass er während seiner beiden Panikattacken einfach „Bewältigungstechniken verwende, um sich zu beruhigen“.

Am vergangenen Freitag stimmte eine 12-köpfige Jury Berling einstimmig zu und auf diese Weise muss das Unternehmen ihm 450.000 USD zukommen lassen.

Der Betrag beinhaltet 120.000 USD an entgangenen Löhnen und Sozialleistungen, 30.000 USD an zukünftigen Löhnen und 300.000 USD für „vergangene, gegenwärtige und zukünftige psychische Schmerzen und Leiden, seelische Qualen, Scham, Demütigung, Demütigung und Verlust des Selbstwertgefühls“, so das Gericht. Urteil zugunsten von Berling.

Das Unternehmen, das jegliche Diskriminierung bestreitet und angibt, nicht über die Angstprobleme des Mitarbeiters informiert worden zu sein, werde Berufung einlegen, erklärte Maley.

