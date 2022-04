Ein Kommandant und seine Frau wurden in Ciudad Juarez niedergeschossen: Vier Beamte werden getötet

An diesem Sonntag erschossen bewaffnete Männer den Kommandeur der Tactical Operations Group der State Investigation Agency im Norden von Chihuahua, Ezequiel Emmanuel Ortiz Fierro, und seine Frau Maria Vianney Galván Sandoval in Ciudad Juarez, Chihuahua, berichtete die Staatsanwaltschaft.

„Die Generalstaatsanwaltschaft (FGE) verurteilte den hinterhältigen Angriff, bei dem der Kommandeur der taktischen Operationen der State Investigation Agency, Emmanuel Ezequiel O.F., heute Morgen getötet wurde, als er in sein Fahrzeug einsteigen wollte“, sagte die Agentur in einer Erklärung.

Den vorgelegten Informationen zufolge fanden die Ereignisse an diesem Sonntagmorgen um ca. 06:40 Uhr in den Straßen Cananea und Isla Cedros in der Fronteriza-Kolonie statt, wo „Kommandant Ortiz durch Kugeln getötet wurde“.

„Der Offizier wurde an Bord eines weißen Silverado (Lieferwagens) zurückgelassen, der mehrere Schusswunden hatte“, heißt es in dem Bulletin, in dem auch angegeben wurde, dass ein drittes Opfer des Angriffs, eine Frau, verletzt wurde.





In ähnlicher Weise berichtete die Staatsanwaltschaft, dass nach den Ereignissen und einer gemeinsamen Operation mit der städtischen öffentlichen Sicherheit die Gefangennahme von drei mutmaßlichen Personen, die an den Ereignissen beteiligt waren, erreicht wurde, und versicherte, dass sie bis zu ihren „endgültigen Konsequenzen“ handeln werde, um alle Beteiligten zu erfassen und diese zu bringen verantwortlich für die Justiz“.

Nur am Samstag wurden bei einem weiteren bewaffneten Angriff auf eine Autobahn in diesem Bundesstaat fünf Tote getötet, zwei davon Ministerpolizisten und ein INM-Delegierter.

Offiziellen Quellen zufolge schoss eine Gruppe bewaffneter Auftragsmörder direkt auf ein Fahrzeug, in dem der Kommandeur der State Agency for Investigation (AEI) in Nuevo Casas Grandes, Alejandro Domínguez Cabriales, drei Agenten und der Delegierte des Nationalen Instituts für Migration, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, waren auf Reisen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr. Die FGE gibt an, dass die Agenten die Aggression abgewehrt haben, dies war jedoch nicht genug, weil sie getötet wurden. Die State Investigation Agency, das Staatssekretariat für öffentliche Sicherheit, die Nationalgarde und die mexikanische Armee führten eine Operation durch, um die Verantwortlichen zu finden.

Auf die gleiche Weise begannen Polizeiermittler, Agenten der Staatsanwaltschaft, Experten und Analysten mit der Arbeit und dem Verfahren in dem Fall, um das hinterhältige Verbrechen zu klären.

„Die Generalstaatsanwaltschaft bedauert diese Tatsache zutiefst und wird die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie nicht ungestraft bleibt. Darüber hinaus drückt es seine Solidarität mit Familie, Freunden und Kollegen angesichts eines so bedauerlichen Verlustes aus.“

Mexiko verzeichnete 2021 nach den beiden gewalttätigsten Jahren seiner Geschichte unter der Führung von López Obrador 33.315 Morde mit 34.690 Mordopfern im Jahr 2019 und 34.554 im Jahr 2020. In den ersten beiden Monaten des Jahres sammelte das Land 4.697 vorsätzliche Morde, von denen 282 in Chihuahua stattfanden.

