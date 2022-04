Regional Pico y Placa: So wird es im Rückkehrplan dieses Sonntags funktionieren

An diesem Sonntag, dem 17. April, geht die Osterbrücke zu Ende und damit die Rückkehr von Hunderten von Menschen in ihre Häuser. Aus diesem Grund erfolgt die Einreise von Passagieren in Privatfahrzeugen nach Bogotá unter den Beschränkungen des regionalen Pico und Placa, die seit Erlass des Dekrets 002 vom 7. Januar 2022 zum dritten Mal für die Einreise in die Stadt umgesetzt werden.

Auf diese Weise fahren am Ostersonntag von 12 bis 16 Uhr Fahrzeuge mit geraden Kennzeichen in die Stadt; und von 16:00 bis 20:00 Uhr diejenigen, deren Kennzeichen in ungeraden Zahlen endet.

Nach Angaben des Bezirkssekretariats für Mobilität verließen rund 800.000 Fahrzeuge die Hauptstadt des Landes anderen Gemeinden, um die Osterferien zu genießen. Ebenso zeigt der jüngste Bericht des Bürgermeisteramtes, dass bereits mehr als 400.000 Autos in die Stadt zurückgekehrt sind.

„Wir laden alle Reisenden, die am Ende des Osterwochenendes nach Bogotá einreisen müssen, ein, ihre Reise unter Berücksichtigung des regionalen Gipfels und der Platte am Ostersonntag, dem 17. April, zu planen. Wir empfehlen eine frühzeitige Rückkehr nach Bogotá von Freitag oder Samstag, um Staus im Straßenverkehr am Sonntag zu vermeiden „, sagte Felipe Ramírez, Bezirkssekretär für Mobilität.

Welche Ausnahmen gelten nicht für den regionalen Peak and Plate?

Ausnahmen für die Bewegung von Pico y Placa Solidario, Shared Car und für medizinisches Personal gelten nicht für die Region Pico und Placa.

Die Strafen für die Nichteinhaltung der Maßnahme von Pico y Placa sind im Nationalen Verkehrsgesetzbuch für Verstöße C.14 festgelegt: „Durchfahrt durch eingeschränkte Standorte oder zu Zeiten von der zuständigen Behörde verboten“. Das Bußgeld beträgt 2022 bei 468.500$. Außerdem wird das Fahrzeug immobilisiert.

Sperrungen auf der Girardot-Straße - Bogotá

Auf dieser Straße werden mehrere Sperrungen gemeldet, sodass laut der Zeitung El Tiempo die Konzession Vía 40 Express die Überfahrt zu einer Fahrspur in verschiedenen Sektoren ermöglichen wird, einschließlich des Sumapaz-Tunnels.

Ebenso berichteten die Medien, dass im Sektor Nariz del Devil die Möglichkeit besteht, dass ein Gegenstrom ermöglicht wird, sodass die nach Bogotá zurückkehrenden Autos auch diese Route nehmen können, die ihrer Natur nach einseitig ist.

Straßenkorridore, auf denen der regionale Gipfel und die Plakette angebracht sind

Die Bewegungseinschränkung durch Pico y Placa Regional gilt am Ostersonntag (17. April) in den neun Korridoren, die die Stadt betreten. Die Läufer sind:

LESEN SIE WEITER: