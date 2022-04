Pedro Castillo: Die National Radio and Television Society kritisiert die Haltung des Präsidenten gegenüber der Presse

Vor der Legislative Die peruanische Presse war bereits die Gruppe, mit der der damalige Präsidentschaftskandidat Pedro Castillo hatte eine harte Beziehung, die sich im Laufe der Zeit und bei mehreren Versuchen nicht wesentlich verändert oder verbessert hat. Die jüngste Ablehnung der Haltung des Staatsoberhauptes gegenüber Männern und Frauen der Presse stammt von derselben National Society of Radio and Television (SNRTV), die den jüngsten Antrag eines Journalisten auf Berichtigung desselben Präsidenten kritisierte.

„Am 12. April 2022 richtete der Präsident der Republik, Herr Pedro Castillo Terrores, ein notarisches Schreiben an die Direktorin und Moderatorin des Programms „Panorama“, Frau Roxana Cueva Mejía, und forderte sie auf, sich bei einem Nachrichtenereignis zu korrigieren, das ihn auf der Grundlage der entsprechenden Beweise verbinden würde an einen Unternehmer, der in Zusammenarbeit mit mehreren chinesischen Unternehmen Millionärsverträge mit der derzeitigen Regierung abgeschlossen hat „, heißt es als erste Motivation für die Veröffentlichung des Briefes.

SNRTV versichert, dass diese Tatsache sie verpflichtet, sich erneut zu äußern, da es sich um einen schweren Angriff auf die Meinungsfreiheit und das Recht auf Information in Peru handelt, dass das Staatsoberhaupt einer Frau der Presse droht, strafrechtlich anzuprangern, wenn die beantragte Berichtigung nicht fortgesetzt wird. Für das Unternehmen, das die Erklärung veröffentlicht hat, wären Pedro Castillo und seine Regierung für den Kontext einer akuten und weit verbreiteten politischen Krise verantwortlich.

KOMPLIZIERTE BEZIEHUNG

„Die anhaltenden Angriffe und der konfrontative Ton des Präsidenten und seines Premierministers gegen die unabhängige Presse. Dies wird täglich gewarnt, nicht nur angesichts der systematischen Weigerung des Präsidenten und seiner Minister, Erklärungen gegenüber der Presse abzugeben, sondern es gibt auch körperlichen Missbrauch gegen unsere Reporter „, heißt es in der Veröffentlichung über die Misshandlung, die vom Personal der Staatssicherheit auf Kameras aufgezeichnet wurde.

„Die beschriebenen Ereignisse stellen eine Belagerungssituation und einen direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit dar, die wir mit den Mitteln verteidigen müssen, die eine nationale und internationale Rechtsstaatlichkeit gewährleisten“, sagt die National Society of Radio and Television in dem herausgegebenen Dokument.

Eine Erklärung des Büros des Bürgerbeauftragten wurde auch verwendet, um die Position von SNRTV zu unterstützen. Dies ist ein Büro, in dem das Staatsoberhaupt betont wird, dass das notarielle Schreiben an den Gastgeber von „Panorama“ „gegen Artikel 2 Absatz 4 der Verfassung verstößt, der die Informations- und Meinungsfreiheit durch jegliche Mittel der sozialen Kommunikation als Grundrechte festlegt Genehmigung oder Zensur oder jedes Hindernis“.

Es sei daran erinnert, dass Pedro Castillo in den ersten sechs Monaten der Präsidentschaft von Pedro Castillo es vorzog, keine Interviews zu geben, und seine Teilnahme an der Begleitpresse an seinen offiziellen Aktivitäten einschränkte. Erst im Januar 2022 wurde eine erste Runde von Interviews gestartet. Dies schadete dem Präsidenten jedoch, da diese Treffen so umstritten waren. Am meisten wurde über das Gespräch mit CNN-Journalisten Fernando del Rincón auf Spanisch gesprochen.

SNRTV schloss seine Erklärung mit der Warnung ab, dass sie weiterhin wachsam und wachsam sein werden, „um Korruptionshandlungen anzuprangern, die jedem Amtsträger unabhängig von ihrer Position, Macht, ihrer Vertretung oder ihrer politischen Gruppe, der sie angehören, erlitten werden können“. Bisher hat Präsident Pedro Castillo keine neue Runde von Interviews angekündigt, um zu kommentieren oder darauf zu reagieren, was nach der Krise passiert ist, die durch die Preiserhöhung oder die Denunziationen derjenigen, die zu seiner engsten Umgebung gehören, verursacht wurde.

