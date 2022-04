Mann stellt bewaffnete Gruppe ein, um Cousin zu foltern, der seine Tochter geschlagen hätte

In den letzten Stunden bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft, dass ein Mann, der vor 15 Jahren eine bewaffnete Gruppe angeheuert hatte, um seinen Cousin aufgrund eines Familienproblems zu bedrohen, zu foltern und zu verdrängen, in Popayán gefangen genommen und strafrechtlich verfolgt wurde.

Diese Geschichte beginnt 2007 im Dorf El Rincón in der Gemeinde El Rosario in Nariño, als der Gefangene mit einem Cousin konfrontiert wurde, der ihn beschuldigte, seine Tochter geschlagen zu haben. Er bestritt dies und gab die Vorwürfe nicht zu.

Der Mann, dessen Name und Gesicht von der Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben wurden, ist mit der Antwort seines Verwandten unzufrieden und sucht nach einer Möglichkeit, Konten und Kontakte zu begleichen Alias Raúl, dem Anführer einer illegalen Gruppe, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Gegend tätig war, und bittet ihn, einzugreifen. Er bittet ihn, seinen Cousin einzuschüchtern.

Alias Raúl nimmt den Antrag an und hat mehrere Mitglieder der bewaffneten Gruppe, die den Gefangenen angeblich begleiten, um seinen Cousin zu behalten, der geknebelt und in den als El Matadero bekannten Sektor gebracht wurde.

In El Matadero angekommen, schüchterten ihn die Männer des Alias Raúl mit Gewehren ein, schlugen und warfen in einen Abgrund, was zu Brüchen in Beinen und Händen führte.

Nach den Ermittlungen des Anklägers immer noch unzufrieden, forderte der Gefangene und Alias Raul vom Opfer eine Geldquote an, die ihm eine Frist gab, um zuzugeben, die Tochter seines Cousins geschlagen zu haben.

Das Opfer akzeptierte die Anschuldigungen nie und war gezwungen, die Region in Begleitung ihres Familienkerns zu verlassen.

Schließlich, nach 15 Jahren, wurde der Aggressor, der die Folter dieses Mannes inszenierte, in Popayán (Cauca) gefangen genommen und von einem Staatsanwalt der Direktion gegen Menschenrechtsverletzungen, der ihn der Verbrechen der Folter und Vertreibung beschuldigte, einem Garantienrichter vorgelegt.

Der Mann wurde vorbeugend ins Gefängnis gebracht, während die Ermittlungen abgeschlossen waren.

In den letzten Stunden gab die Staatsanwaltschaft auch bekannt, dass ein Mann, der seinen Partner in der Nacht des Gründonnerstags in der atlantischen Hauptstadt ermordet hatte, ins Gefängnis gebracht wurde.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ereignete sich der Frauenmord am 14. April im Bezirk La Playa de Barranquilla, als der 44-jährige Mann Berichten zufolge seinen 30-jährigen romantischen Partner mit einem Messer verletzte, der nach Ansicht des Instituts für Rechtsmedizin die Oberschenkelarterie, was zu einem erheblichen Blutverlust führte, der letztendlich zu seinem Tod führte.

Der Angeklagte wurde von uniformierten Mitgliedern der Nationalen Polizei in Flagrante gefangen genommen, nachdem er von der Gemeinde alarmiert worden war. Er wird in das Bezirksgefängnis El Bosque gebracht, um die Sicherheitsmaßnahme einzuhalten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat das 15. Stadtstrafgericht mit den Funktionen der Überwachung der Garantien eine Gefängnissicherheitsmaßnahme gegen einen Mann wegen des Verbrechens des verschärften Frauenmordes verhängt.

Schließlich gab die Staatsanwaltschaft in den letzten Stunden auch bekannt, dass die Strafkammer des Obersten Gerichts von Villavicencio die 15-jährige und 3-monatige Haftstrafe gegen Cristian David Carranza Rodríguez, Mitautor, der für den Tod von Juan David Martínez Cardona verantwortlich ist, bestätigt hat.

Nach den Ermittlungen des Staatsanwalts konnte festgestellt werden, dass der Angeklagte an dem Angriff beteiligt war, der Juan David Martínez Cardona das Leben kostete, nachdem er im April 2016 im Dorf La Cecilia in Villavicencio (Meta) mehrmals erschossen worden war.

Angesichts der Stärke des Beweismaterials akzeptierte die Beklagte die Anklage des Mordes im Wettbewerb mit qualifiziertem, schwerem Diebstahl sowie der Herstellung, dem Handel und dem Tragen von Schusswaffen.

Es sollte klargestellt werden, dass dieses Urteil im Oktober 2017 in erster Instanz von einem Kreisrichter verhängt wurde, aber vom Vertreter der Opfer Berufung eingelegt wurde. eine Entscheidung, die von der Kammer für kriminelle Entstauung des Obersten Gerichtshofs von Villavicencio bestätigt wurde.

