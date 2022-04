Intervention des Guatapurí-Flusses und Räumung von Straßenhändlern in Valledupar angekündigt

Die Behörden von Valledupar kündigten an, dass in den nächsten zwei Wochen der Fluss Guatapurí und der Malecón eingreifen werden, um die dort ansässigen Straßenverkäufer zu vertreiben.

„In 15 Tagen wird der Fluss eingreifen und alle Straßenverkäufer müssen dort abreisen, da einige Arbeiten an der Promenade durchgeführt werden, um den Sektor zu verschönern. Einige Charakterisierungen der Verkäufer wurden bereits vorgenommen, und einige werden dort bleiben, jedoch in angemessener Form „, sagte der Gemeindesekretär Arturo Calderón.

Der Beamte warnte auch davor, dass die Operationen zur Wiederherstellung des öffentlichen Raums gemeinsam mit der Regional Autonomen Corporation of Cesar, Corpocesar und der Nationalen Polizei durchgeführt werden, um Straßenverkäufer zu vertreiben.

Er fügte hinzu, dass „wir Informationen mit Corpocesar und der Polizei artikulieren, um vor und während der Flussintervention Entscheidungen zu treffen, um den Zelten Ordnung zu geben, ohne jedoch die Rechte der Menschen zu überfahren oder zu verletzen.“

Diese Intervention des öffentlichen Raums, wie vom Sekretär der Stadtregierung, Arturo Calderón Rivadeneira, angekündigt, soll auf die jüngsten Beschwerden von Umweltschützern über die Ereignisse reagieren, die den Fluss Guatapurí im Hurtado-Spa in Valledupar angreifen.

Wo am Flussbett von Guatapurí eine Zementterrasse gebaut wurde, die nach Angaben von El Tiempo von Kaufleuten genutzt wird, die dort Stühle, Tische und Zelte aufstellen.

„Die Terrasse wurde am rechten und linken Ufer des Flusses von skrupellosen Menschen gebaut, die vermutlich mit dem Handel verbunden sind, um die Karpfen zu platzieren“, erklärte der Biologe Wilson Pérez Ascanio, der davor warnte, dass die Auswirkungen der Invasion des Nebenflusses alle in lebenden Fischarten ernsthaft schädigen diese biogeografische Region, denn es gibt auch Hinweise darauf, dass in der Nähe der Hängebrücke eine weitere Erdterrasse errichtet wurde.

Laut der von der Zeitung konsultierten Valledupar-Umweltwache „subtrahieren diese Konstruktionen den natürlichen Raum vom Fluss und verhindern die Permeabilisierung von Wasser. Dies beeinträchtigt die Dynamik des Nebenflusses und kann die Fische belasten, da sie keinen Platz zum Schwimmen und zum Auffinden ihrer Nahrung haben „, erklärte Luis Maestre, Umweltwächter von Valledupar.

Diese Situation wurde den Umweltbehörden im November letzten Jahres gemeldet, als Maestre das Büro des Bürgermeisters, Corpocesar und die Aufsichtsbehörden beantragte, sich mit diesen mutmaßlichen Verstößen zu befassen.

Nach Angaben lokaler Medien hatten Umweltschützer und Verteidiger des Guatapurí-Flusses ebenfalls berichtet, dass am 26. und 27. März Waldbrände und Baumschnitte in der Nähe der CAI-Polizei dieses Sektors registriert wurden.

„Yiyo“ Martínez, ein Umweltschützer, veröffentlichte ein Video, in dem er erzählte, dass Straßenverkäufer offenbar hinter der Polizeistation leben und dass sie Zelte und improvisierte Toiletten aufgebaut haben. Da sie damit nicht zufrieden waren, fällen sie einen Teil eines alten Kautschukbaums, der sich in der Gegend befindet.

Es sei daran erinnert, dass das Amt für öffentlichen Raum am 11. April angekündigt hat, dass mehr als 50% des öffentlichen Raums in der Stadt dank Bildungs-, Betriebssitzungen, Bodenuntersuchungen, gemeinsamen Tischen und Stadtkontrolle eingegriffen wurden.

Laut Sekretär Calderón wurden diese Arbeiten in Bereichen des Hurtado Spa, der Avenidas Simon Bolivar und Foundadores durchgeführt; Calle 44, Transport Terminal, Innenstadt, La Nevada, Villa Yaneth, 12. Oktober, ARA Stores, Flughafen, Torres de Nando Marín, Popular Gallery, Comuna 5, Don Alberto Park, El Viajero Park, Algarrobillo, Cortijos, Caracolí und andere Sektoren.

