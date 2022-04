„Ich habe die Nummer 19 in der Auswahl angeordnet, um in die Fußstapfen von Freddy Rincón zu treten“: Teófilo Gutiérrez

Der Trainer von Deportivo Cali konnte seine Nostalgie und sein Glück, sich an das Idol des kolumbianischen Teams (Win Sports) zu erinnern, nicht verbergen

Für den Stürmermeister von Deportivo Cali, Teófilo Gutierrez, ist das, was der ehemalige Spieler Freddy Rincón in der Geschichte des Profifußballs getan hat, von unschätzbarem Wert.

„Er hat seine Seele auf dem Platz gelassen und Kolumbien in seinen besten Zeiten mit gutem Fußball verlassen“, erinnert sich der 36-jährige Barranquilla-Spieler an den Koloss von Buenaventura, der in der Nacht vom Mittwoch, dem 13. April, in der Imbanaco-Klinik in Cali in der Imbanaco-Klinik in Cali starb.

Der aktuelle Spieler der Zuckerdose sprach mit dem Win Sports-Kanal über die bedauerlichen Neuigkeiten, die der Nationalsport durchmacht, und gab seine Meinung darüber ab, was es für ihn bedeutete, ihn beim Spielen zu sehen und dass er in seinen frühen Tagen als Profi als Referenz und Vorbild dienen würde. Das waren seine Worte:

In der Hommage, die sie dieses Wochenende an Rincón Valencia im Olympiastadion Pascual Guerrero im Cali-Klassiker zwischen Amerika und Deportivo Cali zollen werden Teófilo und Adrián Ramos die Nummern tragen, die Freddy in der Vergangenheit verwendet hat, und werden sein Andenken angesichts der Tatsache ehren, dass das Land in ist sportliche und historische Trauer nach seiner Abreise.

Zusätzlich zu dieser Gedenkveranstaltung erklärte Teo den Grund, warum Sie in den meisten Teams, in denen er spielt, die Nummer 19 getragen haben, und erläuterte die Erklärung dazu, indem er Rincón Valencia nannte:

Vier Tage nach dem offiziellen Tod hören die nationalen und internationalen Tribute an Rincón, der am Nachmittag dieses Samstags, dem 16. April, auf dem Metropolitan Cemetery of the South in Cali begraben wurde, nicht auf. Beim letzten Abschied sahen ihre Lieben, wie der Sarg in den Ländern von Vallecaucana begraben wurde, die in eine kolumbianische Flagge, eine Flagge Amerikas aus Cali und ein Band mit dem Namen des Stürmers gehüllt waren.

Im Spiel am 16. Tag der BetPlay I 2022 League zwischen Independiente Santa Fe und Alianza Petrolera würdigte die Kardinalmannschaft den Spieler, der das Kardinaltrikot als ersten Verein in der ersten Liga trug.

Im Nemesio Camacho El Campín Stadion in Bogotá nahmen die Spieler von Santa Fe das Feld mit einem Banner mit der Aufschrift „Freddy, wir werden dich für immer in unseren Herzen tragen. Ruhe in Frieden „, während sie gleichzeitig die Bogotá-Hymne sangen. Beide Teams trafen sich in der Mitte des Gerichts zur Schweigeminute in Erinnerung an den Koloss.

