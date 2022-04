Die Möglichkeiten einer neuen Haft in Kolumbien aufgrund von Covid-19

Angesichts des Panoramas, das in einigen Städten Chinas aufgrund der Zunahme der Covid-19-Fälle und der Rückkehr in die Haft zu verzeichnen ist, besteht die Sorge, ob in Kolumbien erneut eine strikte Sperrung angewendet werden könnte, wenn man bedenkt, dass das Virus mehr als 6 Millionen Infektionen und 139.000 Tote aufgrund der Krankheit hinterlassen hat.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde festgestellt, dass an diesem Samstag, dem 16. April, am letzten Tag vier Kolumbianer an der Krankheit gestorben sind, eine Zahl, die am 25. März 2020 auftrat.

Trotz der Situation in China schloss der Epidemiologe Carlos Saavedra diese Möglichkeit für Kolumbien aus. „Die Länder, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht, sind Neuseeland und Australien, da sie wie China eine strenge Beschränkung eingeführt haben, in der das Virus nicht signifikant zirkulierte, sich aber auf Impfstoffe stützte“, sagte der ebenfalls Professor an der medizinischen Fakultät der National University.

Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie erklärte Saavedra, dass die Angst vor dem Virus in diesen Ländern immer noch sehr groß sei. „Es herrscht immer noch Panik über das Vorhandensein einer Infektion, und deshalb werden die drastischen Maßnahmen ergriffen, die wir sehen, wie das Töten von Haustieren und die Festlegung einer strengen Haft, die zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht mehr gerechtfertigt sind, da sich das Virus in einem Stadium der Migration von Pandemie zu Endemie befindet“, sagte er.

Es könnte Sie interessieren: An diesem Samstag, dem 16. April, registrierte Kolumbien 159 neue Fälle von COVID-19

Der Arzt sagt: „Kolumbien kann stabile Rezirkulationsprozesse und kleine saisonale klimabedingte Spitzen haben, und es wird wieder Infektionsspitzen geben, aber schwere Formen sind selten und selten, da ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist und bereits an der Krankheit gelitten hat.“

Der Arzt Jorge Alberto Cortés Luna, Spezialist für Innere Medizin, Infektiologe und Professor an der National University, sagt: „In China gibt es 1,4 Milliarden Menschen, von denen wahrscheinlich eine Million Covid-19 hatte“.

Der Arzt erklärte auch, dass im asiatischen Land „das Problem dahingehend zusammengefasst werden kann, dass die Bevölkerung sehr groß ist und da die Übertragung von Mensch zu Mensch nicht kontrolliert werden kann, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Hunderte und Hunderte von Menschen sterben, wenn das Land nicht geschlossen ist wie es tut.“

Die beiden Spezialisten sind sich einig, dass alle Varianten, die auf der Welt präsentiert werden, das Land erreichen werden, aber derzeit gibt es auf der ganzen Welt eine hohe Fähigkeit, auf das Virus zu reagieren.

Der jüngste Bericht des Gesundheitsministeriums weist auch darauf hin, dass am Samstag, den 16. April 2022, in Kolumbien bereits insgesamt 81.956.379 Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 angewendet wurden.

Demselben Bericht zufolge beläuft sich die Zahl der Kolumbianer mit dem vollständigen Impfplan, dh diejenigen, die bereits die beiden biologischen Dosen erhalten haben, derzeit auf 28.784.074 Personen, während 6.395.050 Personen mit Einzeldosen geimpft wurden. In ähnlicher Weise wurden 11.023.334 Auffrischungsdosen angewendet.

Durch die Zusammenfassung aller Zahlen erreichte Kolumbien insgesamt 6.089.540 Infektionen, von denen 3.273 aktive Fälle sind und 5.922.819 positiven Fällen entsprechen, bei denen die Krankheit bereits überwunden wurde. Während des letzten Tages wurden insgesamt 9.814 Impfstoffe angewendet, von denen 2.323 für die zweite Injektion bestimmt waren, während weitere 484 Einzeldosen waren.

