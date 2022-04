Video: Mit drei Vertreibungen verliert Independiente Santa Fe in Bogotá gegen Alianza Petrolera

In der Nacht dieses Freitags, dem 15. April, begann das 16. Datum der BetPlay I 2022 League mit dem Duell zwischen Independiente Santa Fe und Alianza Petrolera.

Inmitten der schmerzhaften Nachricht, die den kolumbianischen Fußball zu Ostern nach dem Tod von Freddy Rincón, dem Verein, in dem der Koloss von Buenaventura seine Sportkarriere begann, trauerte er dem Idol der kolumbianischen Mannschaft im Stadion Nemesio Camacho El Campín in Bogotá Tribut .

Inmitten des Kampfes um die Beständigkeit innerhalb der Gruppe von acht Vereinen, die sich für die Homeruns im Halbfinale qualifiziert hatten, rollte der Ball in der kolumbianischen Hauptstadt, wobei der Löwenclub die Santanderer beherbergte, die während des gesamten Semesters nicht als Besucher gewinnen konnten.

Mit den folgenden Aufstellungen kamen beide Teams auf diese Weise Hand in Hand mit dem Schiedsverfahren des Zentralrichters Carlos Ortega Jaimes auf das Spielfeld der Hauptstadt:

UNABHÄNGIGER WEIHNACHTSMANN: 4-2-3-1 (DT: Martin Cardetti)

Leandro Castellanos; Harold Gomez, Francisco Meza, Kevin Mantilla, José Ortiz; Carlos Sanchez, Yeiler Góez; Jerson Gonzalez, Harold Rivera, Neyder Moreno; Wilson Morelo.

ALIANZA PETROLERA: 4-2-3-1 (DT: Hubert Bodhert)

José Luis Chunga; Jair Castillo, Richard Renteria, Jaider Riquett, Leonardo Saldaña; Julián Guevara Muñoz, Freddy Florez; Kevin Londono, Luis Miguel Angulo, Estefano Arango; Bryan Gil.

Zusammenfassung des Spiels:

In Minute 3 wurde ein fehlgeschlagener Schuss von Mittelfeldspieler Yéiler Góez auf dem rechten Flügel des Platzes aufgezeichnet. Ein Rechtshänderschuss wurde in einer großen Bilge von José Luis Chunga gerettet und führte zu einem Eckstoß zugunsten der Einheimischen. Das war die erste Annäherung an die Gefahr.

Der Torhüter des Barranqueño-Teams zeigte sich in Minute 2 des Engagements und schrumpfte den ersten klaren Schuss des Löwenteams (Twitter: @WinSportsTV)

In der 8. Minute kam die erste Kontroverse des Spiels um ein Stück, das vom VAR überprüft werden musste und in dem Kevin Mantilla ausgewiesen wurde, um Bryan Gil außerhalb des Gebiets mit dem Rückgriff auf „letzter Mann“ unterworfen zu werden. Zunächst hatte Richter Carlos Ortega nur den Kardinalverteidiger ermahnt, aber nachdem er die Aktion überprüft hatte, beschloss er, seine Karte in eine direkte rote zu ändern.

Der Zentralrichter Carlos Ortega änderte die gelbe Karte für Rot in den Kardinal des Innenverteidigers und in 10 Minuten blieb Santa Fe mit einem Fußballer weniger zurück/ (Twitter: @WinSportsTV)

Cardetti beschloss, sein Team neu zu ordnen, indem er Harold Gomez opferte und in der 16. Minute in einer Defensivvariante in Kherson Malagon eintrat.

Um 20 Uhr hatte Alianza die klarste Chance, das Engagement nach einem Crossover-Schuss von Bryan Gil zu eröffnen, den Torhüter Leandro Castellanos rettete, um in die Ecke zu schicken.

Das Spiel wurde im Laufe der 26. Minute gewalttätiger. So musste der VAR erneut eingreifen, um Leonardo Saldaña aus Alianza Petrolera zu vertreiben, den Yéiler Góez begangen hatte und für den er eine gelbe Karte erhielt, der jedoch mit einem Tritt mit den Schlägen gegen seinen Rivalen reagierte.

Eine vom VAR überprüfte unsportliche Aktion führte zum Ausschluss des Verteidigers aus Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

In der 31. Minute endete ein Eckstoß von Hárold Rivera und angeführt von Francisco Meza knapp im Tor für Santa Fe. Der Test traf den Stock von Chungas rechter Hand und war die klarste Annäherung an das Bogota-Team in der ersten Halbzeit:

Harold Rivera schickte ein Kreuz, das Francisco Meza anführte und fast das Tor für Independiente Santa Fe/ (Twitter: @WinSportsTV)

Unglaublicherweise blieb Santa Fe in der 32. Minute mit 9 Spielern auf dem Platz, nachdem Jerson Malagón das Trikot genommen und Bryan Gil unbeabsichtigt niedergeschlagen hatte, in einer Aktion des letzten Mannes, die ihm eine direkte rote Karte einbrachte:

In einem Theaterstück der letzten Instanz blieb Santa Fe ohne zwei Fußballer auf dem Spielfeld und litt in der ersten Hälfte unter der Minderwertigkeit gegen Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

Mit bemerkenswerter zahlenmäßiger Überlegenheit und Ballhaltung wusste Alianza Petrolera, wie man den Ball von seinem eigenen Feld aus antreibt, und auf dem rechten Flügel konnte Kevin Londoño ein Kreuzkreuz für die Figur Bryan Gil senden, der die 0-1 der Nacht ohne Probleme ermöglichte, kontrollierte und in zwei Zeiten definierte gegen Leandro Castellanos:





LESEN SIE WEITER:

Der Traum endet: Kolumbien verabschiedet sich vom Billie Jean King Cup, nachdem es gegen Brasilien verloren hat