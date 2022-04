Ostern: Migrationen werden am Samstag und Sonntag nur bei Jorge Chavez einen elektronischen Pass ausstellen

Trotz der Tatsache, dass wir zu Ostern sind, berichtete die National Superintendency of Migration, dass der elektronische Notfalldienst für die Ausstellung eines elektronischen Passes an diesem Samstag, dem 16. April und Sonntag, dem 17. April, nur bei der dezentralen Stelle des internationalen Flughafens Jorge Chávez verfügbar sein wird.

In einer Erklärung, die heute Nachmittag über seine sozialen Netzwerke veröffentlicht wurde, erklärte Migraciones, dass die Aufmerksamkeit an beiden Tagen ununterbrochen sein wird und sich an Bürger mit Linienflügen innerhalb der nächsten 24 Stunden richten wird.

Im Voraus müssen Benutzer die Bordkarte, ihr National Identity Document (DNI) und den Zahlungsbeleg für das Verfahrensrecht für S/ 98.60 vorlegen, fügt der Hinweis hinzu.

Migraciones regulierte seine Aufmerksamkeit nach der Krise vom vergangenen Sonntag, dem 10. April, als das System ausfiel und niemand seinen Reisepass erhalten konnte, was viele Bürger zwang, ihre Flüge zu verschieben und hohe Verspätungen zu zahlen.

Vorgestern, Donnerstag, den 14. und gestern, Freitag, den 15. April, wurde am Hauptsitz in Breña sowie in der dezentralen Agentur des Jockey Plaza die Aufmerksamkeit der Bürger gerichtet, die in den nächsten 48 Stunden reisen sollten.

Die Einrichtung gab an, dass die Einwanderungsbehörde des Flughafens diejenigen unterstützt, deren Flug innerhalb von 24 Stunden in den nächsten 24 Stunden während der sieben Tage geplant ist.

Was sind die Schritte, um einen Notfallpass zu erhalten?

Was sind die Anforderungen für die Erlangung eines Notfallpasses?

Tipps, die Sie für das Foto befolgen sollten

