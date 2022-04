Nazarener Hund: Das TikTok-Video, das dieses Ostern viral wurde

Nazarener Hund

Die Leidenschaft der Karwoche kennt keine Grenzen. Sogar auf TikTok haben Nutzer ihre Begeisterung für Dates mit Videos von Hunden gezeigt, die als Nazarener verkleidet sind. Obwohl die Idee sehr einfach erscheint, wurden Veröffentlichungen dieser Art schnell populär und fügten Millionen von Ansichten hinzu.

Mehrere TikTok-Benutzer verkleideten ihre Haustiere als Nazarener und verwendeten unter anderem Hashtags wie #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal.

Bei dieser Gelegenheit waren Chihuahua-Hunde der Favorit für Menschen. In nur drei Tagen hat der Hund des Benutzers titandealcala 2,6 Millionen Aufrufe erzielt. Ein weiterer berühmter Nazarener-Hund war der von Hechapedacitos, der in den letzten Tagen 18,4 Reproduktionen sammelte.

Der Chichuahua des Tiktokers titandealcala fügte den Song Marcha Real von der Marchas Los Costaleros Group hinzu. Um dem Video mehr Anziehungskraft zu verleihen, setzte er den Welpen in einem intelligenten Staubsauger neben eine batteriebetriebene Kerze. Die Kombination all dieser Elemente trug dazu bei, dass das Video an diesem Tag viral wurde.

Die Nazarener sind Mitglieder einer Bruderschaft, die während der Karwoche Buße tut. Ihre Kleidung ist durch Mützen in der Spitze gekennzeichnet. Sein Name stammt von den Menschen in Galiläa, wo Jesus den größten Teil seines Lebens verbrachte.

Obwohl Jesus in Bethlehem, Judäa, geboren wurde, verbrachte er eine kurze Zeit in Ägypten und ließ sich später mit seinem Vater Joseph und seiner Mutter Maria in der Stadt Nazareth nieder, wo er als Zimmermann lebte und arbeitete, bis er im Alter von 30 Jahren zu predigen begann.

Es ist der sogenannte „dynamische Filter“ von Fotos, der der bekannten MyHeritage-Anwendung ähnelt. Ähnlichkeit ist das Hinzufügen realistischer Qualitäten zu Standbildern. Wenn der Filter angewendet wird, werden die Gesichter animiert, als wäre das Bild ein Videoclip.

Als einfache Methode kann der Filter verwendet werden, um jedes Bild um uns herum zum Leben zu erwecken - ob Poster, Cover, Zeichnen, Drucken - als wäre es ein Video. Es ist ein Trend in der Anwendung mit dem Hashtag #dynamicphoto. Hier sind einige Videos, damit du sehen kannst, was es Neues über den Filter gibt.

Um es zu finden, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Öffnen Sie die Anwendung

- Gehen Sie zum Discover-Bereich

- Suchen Sie nach „Dynamischer Fotofilter“.

- Dann kann der dynamische Fotofilter gefunden und auf ein Bild angewendet werden, indem Sie auf der Registerkarte Effekte auf den Filter tippen.

- Wenn die TikTok-Kamera geöffnet ist, kann der Benutzer alternativ einfach auf das Effekte-Symbol und dann auf das Symbol für dynamischen Fotofilter im Abschnitt Trends tippen.

TikTok ist eine Anwendung, mit der Sie kurze Videos erstellen und teilen können: 3 bis 15 Sekunden oder 30 bis 60 Sekunden. Es wurde 2016 von der chinesischen Firma ByteDance gegründet. Er veröffentlichte es erstmals in China unter dem Namen Douyin und im folgenden Jahr unter dem Namen TikTok für den Rest der Welt.

Es sollte nicht vergessen werden, dass TikTok for Business die Plattform des Internetgiganten ist, mit der große oder kleine Marken ihre Marketingstrategien mithilfe der von TikTok angebotenen kreativen Prozesse entwickeln können. „Egal wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist oder was Sie tun oder verkaufen, Ihre Marke verdient es, hier entdeckt zu werden“, ist die Werbung, die das soziale Netzwerk aus seiner Online-Marketing-Alternative macht.

LESEN SIE WEITER: