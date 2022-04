Medellin startet Plan zum Schutz der Tauben

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

Tauben sind Vögel, die Diskussionen über Liebe und Hass auslösen. Warum? haben viele Stigmatisierungen über die Auswirkungen, die sie auf die Gesundheit von Menschen und anderen Arten haben. Darüber hinaus behaupten einige Leute, dass sie Statuen, Skulpturen, Fassaden und andere öffentliche Räume betreffen.

Genau dies beabsichtigt der Bürgermeister von Medellín durch das Umweltministerium, das in Abstimmung mit der Forschungsgruppe Allied for the Planet der Universität Antioquia zusammenarbeitet, zu „entmystifizieren“, die eine Interaktion mit „verantwortungsvollem und respektvollem Umgang mit Tauben“ vorantreibt planen. Diese Strategie wird Einzelpersonen zählen, ihren Gesundheitszustand diagnostizieren und Bildungsprozesse mit der Gemeinde vorantreiben.

Tatsächlich greifen bereits drei Parks in Medellín ein: Aranjuez, Belén und Pedregal; Die Idee wird jedoch sein, den oben genannten Plan besser zu erfassen. Diana Marcela Santacruz, Unterstaatssekretärin für Tierschutz und Tierschutz, sagte:

Die Verwaltung erklärte, dass sie in einigen Bereichen der Stadt eine „ökohygienische“ Diagnose von Tauben durchführen, die aus drei grundlegenden Komponenten besteht, um dieser Art ein „gutes Management“ zu ermöglichen. Mit der Hand der Forschungsgruppe Allied for the Planet stellten sie fest, dass „Diagnose, Forschungs- und Bildungsstrategien, zusammen bilden sie eine Grundlage für die ganzheitliche Verwaltung jedes Parks unter Beibehaltung der Prinzipien der Ökologie“.

„Durch die Kenntnis der Ethologie der Art, ihrer Präferenzen für das Nisten, der spezifischen Merkmale ihres Verdauungssystems, ihrer Anatomie, ihrer Verhaltens- und Fortpflanzungsdynamik soll die Menschen ein größeres Einfühlungsvermögen gegenüber Tauben hervorrufen“, erklärte Unterstaatssekretär Santacruz, der Absicht des Fahrplans, der in Medellin vorangetrieben wird. Beispielsweise wurden in einigen Bildungseinrichtungen Sensibilisierungstage mit Kindern und Jugendlichen abgehalten, an denen mehr als 200 Schüler, Lehrer und Schulleiter teilnahmen.

Seit 2007 wurden in der Hauptstadt von Antioquia Strategien zur Bekämpfung von Tauben entwickelt, darunter: die Gewinnung von Eiern aus Tauben, die sich in einigen Parks befinden, und die Pflege und regelmäßige Reinigung dieser Gebiete sowie die kontrollierte Fütterung einiger dieser Vogelpopulationen. Tatsächlich gibt es einige Bürgeraktivismen, die zur Erhaltung dieser Art beitragen, zum Beispiel berichtet das Portal Centro de Medellín in einer Chronik darüber, wie informelle Einwohner und Verkäufer in einigen Teilen der Stadt in einigen Parks Maisklumpen kaufen, um sie auf den Plätzen zu gießen und diese Vögel müssen fressen.

Diese Modalität wurde 2017 vom Bürgermeisteramt von Medellín verboten, da das Gesundheitsministerium zu dieser Zeit versicherte, dass es für diese Tiere nicht gesund ist, sich von Mais, Brot oder Mehl zu ernähren. Diese Maßnahme wurde von den Bürgern, hauptsächlich von einigen Kaufleuten, die dieses Essen verkaufen, zurückgewiesen, damit Besucher der Plätze und Parks Tauben füttern können, was nicht nur in Medellín, sondern in mehreren Städten des Landes fast eine „Attraktion“ darstellt.

