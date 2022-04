Jorge Triana verprügelte die Beamten des vierten Quartals wegen Erklärungen von Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Der Abgeordnete der Nationalen Aktionspartei (PAN), Jorge Triana, schlug aufgrund von Aussagen von Pablo Gómez zur Konsultation zum Thema gegen verschiedene Beamte der selbst bezeichneten vierten Transformation (Q4) vor, die von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geleitet wird der Widerruf des Mandats.

Über seinen Twitter-Account versicherte der blau-weiße Gesetzgeber, dass „die Regierung Bürger bestrafen will, die nicht an der betrügerischen Konsultation teilgenommen haben“.

„Die Regierung will Bürger sanktionieren, die nicht an der betrügerischen Widerrufskonsultation des Präsidenten teilgenommen haben, und möchte gleichzeitig, dass Gräueltaten wie die von Gertz, Bartlett, Scherer, Ana Guevera, Ovalle, Carlos Lomelí, Delfina und López-Gatell ungestraft bleiben“, sagte der Panistengesetzgeber schrieb in den sozialen Medien.

Obwohl er die Gründe, warum er auf bestimmte Amtsträger hinwies, nicht rechtfertigte, wurden Jorque Trianas Worte gegeben, nachdem der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in den letzten Tagen sagte, dass die Teilnahme der Bürger am Widerruf des Mandats obligatorisch sei und wenn er es nicht getan hätte Die Teilnahme an den Umfragen am 10. April hätte Konsequenzen.

Pablo Gómez zitierte Artikel 35 der mexikanischen Verfassung, in dem es heißt, dass alle Bürger verpflichtet sind, an Wahlen, Volkskonsultationen und Widerrufsverfahren teilzunehmen, und erklärte „die Sanktion für nicht das zu tun“ im 38.

Gómez war jedoch etwas verwirrt in Bezug auf den Artikel der Verfassung, der den obligatorischen Charakter festlegt, und wies kurz darauf darauf hin, dass Artikel 35 vom Wahlrecht spreche, während Artikel 38 Sanktionen für die Nichtabstimmung erwähnt.

Der Leiter der FIU wies jedoch vor, dass das National Electoral Institute (INE) die Mexikaner nicht darüber informiert habe, dass die Abstimmung im Mandatswiderruf obligatorisch sei. Dies geschah, nachdem nur 16,5 Millionen Mexikaner mit Wählerausweis zu den Wahllokalen gegangen waren, während fast 76 Millionen Menschen beschlossen, nicht teilzunehmen.

Vor diesem Hintergrund versicherte das INE am 14. April, dass die beiden Trusts, die es hat, gesetzlich geschützt sind, und begleitete seine Botschaft mit einer Widerlegung an Pablo Gómez, ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, und erklärte: „Wer sagt, dass das INE mehr Kisten mit diesem Geld füllen könnte, lügt.“

Das Wahlgremium erklärte in einer Erklärung, dass die Trusts, die es hat, sowohl der Fonds zur Deckung der Arbeitsverbindlichkeiten als auch der Fonds zur Erfüllung des Immobilieninfrastrukturprogramms, nicht für einen anderen Zweck als den von ihnen geschaffenen verwendet werden können.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Bundesgesetz über Haushalt und finanzielle Verantwortung in Artikel 11 festlegt, dass „die für die Agentur oder Einrichtung zuständige Einheit, aus deren Haushalt die Mittel zugewiesen wurden oder die ihre Arbeit koordiniert, für ihre Beantragung der Zwecke, für die der Trust“.

„Insgesamt haben die Trusts einen Saldo von 1.353,09 Millionen Pesos, von denen nur 626,15 Millionen Pesos verfügbar sind, aber nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden können“, fügte er hinzu.

Pablo Gómez seinerseits antwortete: „Was mir das INE offiziell über seine beiden Trusts antwortet, ist eine von vielen Demonstrationen der illegalen Natur beider. Das INE ist weder eine Institution der sozialen Sicherheit noch ein Immobilienfonds. Es konnte keine Ressourcen für andere Zwecke als seine Funktion beiseite legen.“

