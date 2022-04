Gustavo Petro widmete Federico Gutiérrez einen neuen Tweet: „Der Kandidat des 'Angeklagten'“

Gustavo Petro war in den letzten Tagen Gegenstand von Gesprächen, dank seines Vorschlags für „soziale Vergebung“, der im Zusammenhang mit dem Besuch seines Bruders Juan Fernando beim ehemaligen Kongressabgeordneten Iván Moreno im Gefängnis La Picota in Bogotá verwendet wurde.

Soziale Netzwerke wurden bald durch die Tatsache geteilt, dass jemand, der Petro so nahe stand, einen Gefangenen wegen Korruption besuchte. Einerseits unterstützten sie die Position des progressiven Führers und andererseits verurteilten sie seine Worte mit starken Argumenten und tendierte das Thema hauptsächlich auf Twitter.

Nun, in Netzwerken, die normalerweise als das unmittelbarste Kommunikationsmittel dienen, mit dem Präsidentschaftskandidaten ihre Ideen zur Abstimmung vorschlagen müssen, wurden beide in den letzten Tagen indirekt gestartet.

Federico hatte am Freitagabend einen Tweet gepostet, in dem er sagte, er habe „nie ein Verbrechen begangen, ein anderer hat es getan“. Obwohl die Nachricht an niemanden bestimmten gerichtet war, beschloss Petro an diesem Samstag, auf diese Worte mit einem Retweet zu antworten, in dem er schrieb: „Der Kandidat des 'Angeklagten'“.

Bisher hat der Kandidat des Teams für Kolumbien nicht gesprochen. Petros Worte hätten angeblich mit der Ratifizierung des Verfassungsgerichts zu tun, als der ehemalige Präsident Álvaro Uribe Vélez wegen mutmaßlichen Verfahrensbetrugs und Bestechung von Zeugen beschuldigt wurde.

Zu verschiedenen Zeiten wurde aus verschiedenen Teilen zum Ausdruck gebracht, dass der ehemalige Bürgermeister von Medellín der Kandidat des Uribismus sein würde, was derselbe Kandidat wiederholt bestritten hat.

Das Rennen um die Casa de Nariño betrifft auch andere Kandidaten wie Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez und Rodolfo Hernández, obwohl laut einer kürzlich vom National Consulting Center (CNC) für das CM & -Nachrichtenprogramm durchgeführten Umfrage Gustavo Petro und Federico Gutiérrez sind diejenigen, die den größten Prozentsatz der Wahlabsicht der Bürger mit 34% bzw. 23% hinzufügen.

Heutzutage entwickelt jeder seine Strategien, um mehr Menschen zu erreichen und sie davon zu überzeugen, in verschiedenen Teilen des Landes für sie zu stimmen. Selbst durch ihre Vizepräsidentschaftsformeln, die für die Bekanntmachung des politischen Projekts verantwortlich sind, beabsichtigen sie für die nächsten 4 Jahre für Kolumbien.

Die erste Präsidentschaftsrunde findet am 29. Mai statt, wenn er laut Petro versuchen wird zu gewinnen, um die zweite Runde zu vermeiden, die einen Monat später geplant wäre.

Bald müssen die Kolumbianer die Vorschläge auswählen, die für die nahe Zukunft am besten zu ihnen passen. Dies sind einige der wichtigsten Themen: Inflation, Unsicherheit, Drogenbekämpfung, Umwelt, Friedensprozess mit der ELN, Bildung, Mobilität und andere.

