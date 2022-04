Germán Larrea: Wie viel hat das Vermögen von Mexikos zweitreichstem Geschäftsmann im letzten Jahr zugenommen

Vor ein paar Wochen veröffentlichte das amerikanische Finanzmagazin Forbes sein jährliches Ranking, in dem es die reichsten Menschen der Welt auflistet. Darin gab Forbes bekannt, dass es weltweit 2.668 Milliardäre gab, also 87 weniger als 2021, als 2.755 gezählt wurden. Davon sind 15 Mexikaner.

Das Ranking wurde vom Geschäftsmann südafrikanischer Herkunft mit amerikanischer Nationalität, Elon Musk, angeführt, der ein Vermögen hat von 219 Tausend Millionen USD. Auf dem zweiten Platz weltweit steht der Geschäftsmann Jeff Bezos, der Gründer von Amazon ist und über ein Vermögen von 171 Milliarden US-Dollar verfügt.

In Mexiko werden diese beiden Positionen von Carlos Slim Helú und dem Geschäftsmann Germán Larrea inne. Laut Forbes erreichte Slim Helú ein Vermögen von 81,2 Milliarden US-Dollar, was ihn auch auf den 13. Platz weltweit bringt und andere Tycoons der Welt wie Mark Zuckerberg, Inhaber von Meta, einem Unternehmen, zu dem soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und Instagram gehören gehören.

Slim schaffte es, sein Vermögen auf beträchtliche Weise anzusammeln, da der Magnat in der Rangliste 2021 ein Vermögen von 55.930 Millionen US-Dollar hatte.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

Germán Larrea Mota Velasco seinerseits ist der zweitreichste Mensch des Landes, einen Ort, den er seit mehreren Jahren besetzt. Larrea besitzt den Mischkonzern Grupo México, ein Unternehmen, das er von seinem Vater geerbt hat, und verfügt laut Forbes derzeit über ein Vermögen von 30.800 Millionen US-Dollar.

Dies bedeutet, dass Larrea im Vergleich zum Vorjahr ihr Vermögen erhöhen konnte, da sie 2021 über ein Vermögen von 27.100 Millionen US-Dollar verfügte. Larrea erhöhte damit sein Vermögen um 3,7 Milliarden US-Dollar.

Germán Larreas Vater Jorge Larrea, der 1999 gestorben ist, hinterließ seinem Sohn eine solide Grundlage, um das zu erreichen, was er heute hat. Larrea Ortega begann seine Karriere als Geschäftsmann in der sechsjährigen Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Miguel Alemán Valdez, der von 1946 bis 1952 Präsident des Landes war. In dieser Zeit gründete er seine eigene Baufirma namens Construcciones Jorge Larrea, die später den Namen Mexico Constructora Industrial, S.A. de C.V.

Später traf Larrea Ortega den italienisch-amerikanischen Geschäftsmann Bruno Pagliai, der zu dieser Zeit als der reichste Mann unseres Landes galt und seine Rechtsfront in Angelegenheiten des Rohrgeschäfts in Veracruz, Tubos de Acero de México, S.A de C.V., bekannt als TAMSA, wurde.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

Durch diese Beziehung wurde Larrea Ortega Aktionär dieses Unternehmens und begann seinen Aufstieg im Metallurgie- und Stahlsektor. Zu dieser Zeit präsentierte Pagliai Larrea Ortega seine spätere größte Leidenschaft: Pferde und Reiten. Der italienisch-amerikanische Geschäftsmann hatte gerade auf Drängen der Präsidenten Manuel Ávila Camacho und Alemán Valdés den Bau des Hippodroms of the Americas westlich von Mexiko-Stadt angeordnet.

1962 gründeten 12 Geschäftsführer aus Mexiko, darunter Pagliai und Larrea Ortega, den mexikanischen Geschäftsrat, zu dem historisch die reichsten Familien Mexikos gehörten.

Bis 1965 leitete Larrea Ortega eine Gruppe von Investoren beim teilweisen Erwerb mexikanischer Grundstücke von der American Smelting and Refining Company und einem teilweisen Erwerb der Kupfermine La Caridad, nachdem die Bergbaugesetze mexikanische Unternehmen begünstigten.

Später fügte er seiner Gruppe weitere Immobilien zu Bergbaubau, Finanzen und Eisenbahnen hinzu, während er sich vom Bergbau und der Raffination bis hin zu Draht und einigen anderen Kupferprodukten erstreckte. Während der sechsjährigen Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Carlos Salinas de Gortari zwischen 1988 und 1994 stieg das Vermögen von Larrea Ortega dramatisch an, nachdem das Bergbauunternehmen Cananea, das später zur Mexiko-Gruppe wurde, 1988 die Staatsanteile der Quebrada Mina de La gekauft hatte Caridad gewann zu einem außergewöhnlich niedrigen Preis von 680 Millionen US-Dollar das Angebot für La Cananea, das größte Kupferunternehmen in Mexiko, und zahlte nur 475 Millionen US-Dollar, was wiederum deutlich unter dem Marktpreis liegt.

