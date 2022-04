Ein Schiff mit 750 Tonnen Dieselöl sank vor der Küste Tunesiens

Ein Öltanker, der 750 Tonnen Diesel transportierte und von Ägypten nach Malta fuhr, wurde am Samstag im Golf von Gabes an der Südostküste Tunesiens Schiffbruch erlitten, was zu einer größeren Mobilisierung führte, um einen Ölteppich zu vermeiden. „Das Schiff ist heute Morgen in tunesischen Hoheitsgewässern gesunken. Im Moment gibt es kein Entrinnen „, sagte ein Sprecher des Gerichts in Gabes gegenüber AFP.

Laut dem Sprecher Mohamed Karray „wird sich in den nächsten Stunden eine Katastrophenschutzkommission treffen, um zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.“

Umweltministerin Leila Chikhaoui ging nach Gabes, „um die Situation zu beurteilen... und in Abstimmung mit den regionalen Behörden die erforderlichen vorbeugenden Entscheidungen zu treffen“, sagte das Ministerium.

Die Behörden hatten „den nationalen Notfallplan zur Verhütung der Meeresverschmutzung aktiviert, um die Situation zu kontrollieren und die Ausbreitung von Schadstoffen zu verhindern“.

Der Öltanker 'Xelo' (Registrierung OMI 7618272), 58 Meter lang und 9 Meter breit - laut Vesseltracker-Standort - und der die Flagge von Äquatorialguinea führt, fuhr nach Angaben des Ministeriums vom Hafen Damieta in Ägypten auf die Insel Malta zu.

Um sich vor schlechten Wetterbedingungen zu schützen, hatte das Schiff am Freitagabend beantragt, in tunesische Hoheitsgewässer einzufahren.

Als es etwa 7 km von der Küste des Golfs von Gabes entfernt war, begann der Tanker nach Angaben des Ministeriums zu sinken. Das Wasser trat in den Maschinenraum und stieg auf fast zwei Meter Höhe an.

Die tunesischen Behörden evakuierten daraufhin die siebenköpfige Besatzung, die sich an Bord des Schiffes befand, in Gefahr, fügte das Ministerium hinzu.

Laut dem Sprecher des Gerichts wurden die Besatzungsmitglieder, bestehend aus einem georgischen Kapitän, vier Türken und zwei Aserbaidschanern, „kurz zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert und dann in einem Hotel untergebracht“.

Die Ministerien für Verteidigung, Inneres, Verkehr und Zoll arbeiten daran, „eine Meeresumweltkatastrophe in der Region zu verhindern und ihre Auswirkungen zu begrenzen“, sagte das Umweltministerium.

Als das Schiff noch nicht gesunken war, hatte das Ministerium die Situation als „alarmierend“, aber „kontrolliert“ beschrieben.

Der Golf von Gabes war traditionell ein Fischereigebiet, aber Aktivisten sagen, dass er durch die phosphatverarbeitende Industrie in der Nähe der Stadt Gabes kontaminiert wurde.

Der letzte Seeunfall, an dem das Land beteiligt war, war im Oktober 2018, als der tunesische Frachter Ulysse mit Virginia in Zypern kollidierte und etwa 30 km vom äußersten Norden Korsikas entfernt vor Anker lag, wodurch Hunderte Tonnen Kraftstoff in das Mittelmeer abgeladen wurden.

Es dauerte mehrere Tage an Seemanövern, um die Schiffe zu entwirren und etwa 520 Kubikmeter (18.365 Kubikfuß) Treibstoff zu pumpen, der aus den Tanks entwichen war.





