Ein ehemaliger UFC-Star enthüllte, dass sich ihr Leben verändert hat, nachdem sie ihre eigene erotische Inhaltsseite gestartet hatte

Paige VanZant wusste, wie man einer der Kämpfer mit den meisten Fans in der UFC wurde, obwohl er keine Titel in der Mixed Martial Arts Company (MMA) gewonnen hatte. Wie sie es anerkennt, war es die Sexualisierung ihrer Figur, die es ihr ermöglichte, sich Anhängern anzuschließen, und deshalb forderte sie von der Präsidentin der Kampfgesellschaft, Dana White, einen größeren Vertrag, um weiter auf das Achteck zu klettern. Nachdem er keine Einigung erzielt hatte, verließ er 2020 dort und schloss ein neues Projekt an.

„Im Alter von 26 Jahren ein Free Agent zu sein... Ich war noch sehr jung. Es war beunruhigend zu erfahren, dass er die Kraft des Kampfsports verließ. Aber jetzt weiß ich, dass es die beste Entscheidung war, die ich je getroffen habe „, sagte er im Dialog mit dem MMA Fighting Portal. Die 28-jährige Amerikanerin erstellte daraufhin ihre eigene Website für erotische Inhalte: „Ich bin nicht bei OnlyFans. Es ist Paigefanzant.com und es ist meine eigene Website und ich habe viel Kontrolle darüber, was dort passiert. Im Grunde mache ich exklusive Dinge. Ich bin stolz zu sagen, dass ich ein Teil davon bin.“

Die Athletin gestand, dass sie sich schon lange in diese Art von Unterfangen wagen wollte, aber ihre eigenen Vorurteile hielten sie schließlich zurück: „Ich wollte mich nicht in eine Lage versetzen, in der ich aufgrund einer exklusiven Inhaltsseite kommerzielle Möglichkeiten verlieren würde, aber ich habe das Gefühl, dass sie mich bereits als Sex sehen Symbol in der Welt des Sports. Es könnte auch die Monetarisierung dahinter haben. Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen.“

VanZant, der fünf Kämpfe in der UFC gewonnen und vier verloren hat, den letzten gegen die Brasilianerin Amanda Ribas im Juli 2020, gab bekannt, dass die Gewinne, die sie auf der Website erzielt, ihr derzeit ein gutes Leben ermöglichen: „Ich war sechs Jahre in der UFC, ich kämpfe seit acht Jahren und es zahlt sich endlich aus .“ Er fügte hinzu: „Ich arbeite hart für meinen Körper. Ich arbeite hart dafür, wer ich bin, und es gibt eine Seite von mir, die extrem weiblich ist und ich kann sie auf meiner Fanseite teilen. Jetzt denke ich, dass es viel akzeptabler wird.“

Auf seiner Website finden diejenigen, die sich registrieren und abonnieren, exklusive Fotos und Videos, aber auch Audioclips, die sich an Erwachsene richten. „Ich teile alles, was ich will. Es ist meine Website, es ist meine Erfahrung. Es ist für die Fans. Viele Leute haben mich gebeten, so etwas zu tun, die exklusive Inhaltsseite, und es ist ein Ort, an dem ich mit absolut allen meinen Abonnenten eins zu eins kommunizieren kann.“

Trotzdem hat er seine Karriere in MMA nicht aufgegeben, er tritt derzeit in der Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) an und hat auch einige Auftritte im professionellen Wrestling gemacht. Vorerst ist es ihm gelungen, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten zu erreichen: „Dieses Jahr hat sich endlich gelohnt und ich fühle mich mit meinem Leben wohl.“ Auf wirtschaftlicher Seite besteht kein Zweifel, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat: „Ich verdiene jetzt in einem Monat mehr Geld als in meinem gesamten Vertrag mit BKFC. Es ist ziemlich verrückt.“

Darüber hinaus freute er sich, dass sich sein Blick in Bezug auf erotische Inhalte, die zunehmend von Prominenten verkauft werden, in letzter Zeit geändert hat: „Früher sahen OnlyFans eher wie Pornostars aus. Es war etwas x-bewerteter, nur die öffentliche Ansicht. Ich sage nicht, dass die Leute das wirklich haben, aber ich wollte es auf meine Weise machen. Ich wollte es professionell machen und meine eigene Website haben und das habe ich getan.“

