Die Armee beschlagnahmt chemische Vorräte im Kokainlabor im Wert von mehr als 2 Milliarden Pesos

In den letzten Stunden wurde bekannt, dass in der ländlichen Gegend von Cumaribo in Vichada Uniformen der Armee und der Anti-Betäubungsmittelpolizei ein Labor für die Verarbeitung von Kokabasenpaste abgebaut haben, die dem Golfclan gehören sollte.

Die Operation fand bei der Inspektion von San José de Ocune statt. Dort lokalisierten die Behörden „sieben Holzkonstruktionen, die chemische Vorläufer für die Verarbeitung des Alkaloids enthielten“, so die Nationalarmee.

Nach Informationen, die der Kommandeur der Siebten Brigade, Hector William Murillo Sánchez, an Caracol Radio übergab, „ist es der Nationalarmee und unserer Nationalpolizei unter Leitung von Betäubungsmitteln gelungen, ein Labor für die Verarbeitung von Kokainhydrochlorid abzubauen“, das die Kapazität zur Kristallisation von bis zu zwei Tonnen Koka pro Monat.

Infolge der Operation wurden 180 Kilo Kokainhydrochlorid, 200 Liter kokainähnliche Substanz, 1.600 Gallonen Benzin und ACPM, 1.375 Gallonen Aceton, 250 Kilo Bisulfit und drei Plastiktanks beschlagnahmt, die nach Untersuchungen dieser Behörden bewertet würden mit mehr als 2 Milliarden Gewichten.

Andererseits berichtete die Nationalarmee in den letzten Stunden auch, dass es möglich war, im Süden des Departements Bolivar drei Labors für die Verarbeitung von Kokapaste zu finden, die dem Eln und dem Golfclan gehören würden.

Die drei illegalen Gebäude lagerten 300 Kilogramm gehacktes Kokablatt, 215 Kilogramm Zement, 415 Gallonen Benzin und 200 Gallonen Kokabase in Bearbeitung; feste und flüssige Einsatzstoffe, die für die Alkaloidverarbeitung benötigt werden.

Ebenso und in Übereinstimmung mit dem Heroes of Freedom Bicentennial Campaign Plan verwaltete die Joint Task Force für Stabilisierung und Konsolidierung Herkules in einer Militäroperation zwischen der Nationalen Marine und einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft heute Freitag, dem 15. April, den Standort und Zerstörung eines Sammelzentrums für Betäubungsmittel in der Gemeinde Mosquera, Nariño.

Nach Angaben der Armee gelang es den Truppen des Fluvial Marine Infantry Bataillon Nr. 41 und dem CTI der Generalstaatsanwaltschaft, dieses Betäubungsmitteldepot mit 350 Kilo Kokapaste zu lokalisieren, die zu der verbleibenden organisierten bewaffneten Gruppe gehören sollte Alfonso Cano Western Block.

Nach Informationen der Streitkräfte wirkt sich diese Beschlagnahme um mehr als 800 Millionen Pesos auf die illegalen Finanzen aus.

Während der Operation, wie von der Armee berichtet, „kam es zu einem gewaltsamen Raubüberfall, bei dem Mitglieder der Sicherheitskräfte mit Benzin besprüht wurden, um sie in Brand zu setzen, wenn sie den Ort nicht verließen. Dies, um die zuständigen Behörden daran zu hindern, das Gerichtsverfahren durchzuführen“.

Am vergangenen Donnerstag, dem 14. April, gelang es der kolumbianischen Marine zusammen mit der Nationalarmee, 14.790 Gallonen Treibstoff und 7,5 Tonnen Zement an den Flüssen Nechí und Magdalena zu beschlagnahmen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Gemeinden Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) und Magangué und Morales (Bolívar), wo 11.709 Gallonen Diesel und 3.081 Gallonen Benzin platziert wurden.

Darüber hinaus wurden in der Nähe der Gemeinde Morales (Bolívar) am Fluss Magdalena 3.500 Kilogramm Grauzement im selben Nebenfluss beschlagnahmt, und in der Nähe der Gemeinde Gamarra (Cesar) wurden 4.000 Kilogramm desselben Materials beschlagnahmt.

In einer Pressemitteilung berichtete die Marine, dass ihre Besatzungsmitglieder während der Inspektionen auf Schiffen vom Typ Verlader die Bescheinigung über die Nichtmeldung von Drogenhandel nicht vorgelegt hatten, sodass das Material beschlagnahmt und den zuständigen Behörden in diesen Gemeinden zur Verfügung gestellt wurde. Im Laufe der Operationen gab es keine Fänge.

LESEN SIE WEITER: