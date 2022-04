Video: DIM gewinnt zu Hause nicht gegen 9 de Octubre und entspricht 1:1 von Copa Sudamericana

In der Nacht dieses Donnerstags, dem 14. April, konnte Deportivo Independiente Medellín (DIM) sein Heimdebüt in der Gruppenphase der Copa Sudamericana Conmebol 2022 geben. Der kolumbianische Vertreter der „anderen Hälfte des Ruhms“ erhielt im Atanasio Girardot-Stadion den Club 9 de Octubre FC von Ecuador.

Das Duell begann um 19:30 Uhr kolumbianischer Zeit und dies waren die Gehaltslisten beider Teams im Duell der Gruppe E, in dem Internacional de Porto Alegre und Guaireña FC von Paraguay auch:

DIM: 4-4-2 (DT: Julio Avelino Comesaña)

Luis Vasquez; Juan Guillermo Arboleda, Juan Mosquera, Andres Cadavid, Deutsch Gutierrez; Wladimir Hernandez, David Loaiza, Adrian Arregui, Jaen Pineda; Luciano Pons, Felipe Pardo.

9. OKTOBER FC: 4-2-3-1 (DT: Juan Carlos Leon)

Jorge Pinos; Marcos Canga, Kevin Becerra, Manuel Erasmo Lucas, Geovanny Nazareno; José Cazares, Renny Jaramillo; Mauro Da Luz, Danny Luna, Ricardo Phillips; Newton.

Felipe Pardo versuchte das Tor in Minute 3 von außerhalb des Strafraums, schickte aber einen zu hohen Linkshänderschuss, der keine Gefahr für das Guayaquil-Team darstellte.

Das Tor des Poderoso wurde erneut mit einem frühen Tor verletzt. Diesmal war es Minute 5, in einer von Danny Luna am hinteren Pfosten angeklagten Set-Piece-Aktion, und der Innenverteidiger Manuel Erasmo Lucas konnte sich unmarkiert in der Luft verbinden, um das 0-1 der Nacht wie folgt zu erzielen:

Manuel Erasmo Lucas erzielte das erste Tor des Spiels bei Atanasio Girardot, nachdem er von Danny Luna/ von einem Stopballzentrum profitiert hatte (Mit freundlicher Genehmigung: DirecTV Sports)

Medellin konnte in der 9. Minute auf den ecuadorianischen Ansturm reagieren, nachdem er sich in einer Reihe von Defensivfehlern der Ecuadorianer, wenn es darum ging, einen Ball auf kleinem Raum zu räumen, von Luciano Pons erholt hatte. Der Paisa-Trupp gab seinen Druck nicht auf und schaffte es dank des Stürmers Vladimir Hernandez, die Aktionen zu Hause auf folgende Weise auszugleichen:

Die Nummer 16 der DIM nutzte einen Rebound von Torhüter Jorge Pinos, nachdem er einen Schuss von Luciano Pons gespeichert hatte (Mit freundlicher Genehmigung: DirecTV Sports)

In der 35. Minute wurde Felipe Pardo verletzt, nachdem er eine hohe rechte Hand in den Bereich von 9 de Octubre geschickt hatte. Der ehemalige Olympiacos-Spieler nahm den Adduktor und bat sofort das Trainerteam um die Änderung. An seiner Stelle trat der Angreifer Bryan Castrillón eine Minute später ein.

