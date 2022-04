Der ehemalige Gouverneur von Oaxaca, Ulises Ruiz, beantragte die Aufhebung des Mandatswiderrufs, da, wie er sagte, öffentliche Ressourcen von verschiedenen Beamten der Vierten Transformation verwendet wurden, um die Konsultation der Bürger zu fördern.

Über seinen Twitter-Account gab Ulises Ruiz bekannt, dass er zum Wahlgericht der Justiz der Föderation (TEPJF) gegangen sei, um die Nichtigkeit der partizipativen Übung zu beantragen.

„Ich habe die Aufhebung des Widerrufs für die Verwendung öffentlicher Mittel zur Förderung von AMLO, Gobs (Gouverneuren), Ptes Mpales (Gemeindepräsidenten) und Morena beantragt, den Verstoß von der Einreichung von Unterschriften bis zur Schlussfolgerung. Hoffen wir, dass TEPJF nicht wie die vier Minister des SCJN verkauft und dies annulliert Raub von AMLO „, schrieb er und zeigte das Foto des Antrags für die Herausforderung.

Dies ist der zweite Rechtsbehelf, mit dem die Aufhebung des Widerrufs des Mandats beantragt wird, der nach dem 10. April eingereicht wurde, als die Volkskonsultation stattfand.

Die erste davon wurde von der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) eingereicht, die über ihren nationalen Präsidenten Jesús Zambrano beim Nationalen Wahlinstitut (INE) einen Antrag auf Nichtigkeit des Verfahrens einreichte.

Laut Sol Azteca besteht der Zweck des Prozesses der Meinungsverschiedenheit darin, dass die Wahlbehörde die Ausübung der „eklatanten“ Verstöße gegen die politische Verfassung und die grundlegenden Wahlprinzipien unter Verwendung öffentlicher Mittel und der Intervention von Beamten, einschließlich des Präsidenten des Republik.

Auf einer Pressekonferenz betonte Jesús Zambrano Grijalva, dass das Gremium den „äußerst gefährlichen“ Präzedenzfall verlassen kann, dass die Grundprinzipien der Verfassung, Wahlmandate und verschiedener Rechtssysteme verletzt werden können, sowie Wahlgremien, die Wahlbehörden Tribunal of the Judiciary of the Federation (TEPJF), Urteile des Obersten Gerichtshofs der Nation (SCJN) und der Legislative selbst.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

„Wir können nicht zulassen, dass es Teil der pikaresken Politik bleibt, als etwas, das keine Rolle spielt. Wir wollen nicht, dass ein Präzedenzfall für die bevorstehenden Wahlprozesse geschaffen wird; wir wollen nicht, dass die Leute denken, dass das Gesetz einfach und einfach umgehauen werden kann und dass es keine Konsequenzen gibt „, betonte er.

Der Leiter von Sol Azteca behauptete, dass die Nichtigkeit des Verfahrens zur Aufhebung des Mandats Konsequenzen für diejenigen haben muss, die sich rechtswidrig verhalten. „Derjenige, der all dies als Hauptflyer all dieser Vorschriften verursacht hat, ist der Präsident der Republik, der einem neuen Prozess unterzogen werden müsste“, fügte er hinzu.

In dieser Hinsicht beschuldigte er den Bundespräsidenten, den Leiter des Innenministeriums (Segob), den Kommandeur der Nationalgarde, hochrangige Beamte der Bundesregierung, Gouverneure und hochrangige Führer von Morena des Wahlverbrechens, die „in einer Bande turbulent“ handelten und das „Rechtssubjekt sein muss Durchsetzung und für die Begehung schwerer Verbrechen bei Verstößen gegen Wahlsysteme bestraft werden“.

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

In der Zwischenzeit erklärte der Vertreter der Partei beim INE, Ángel Ávila Romero, dass die Ungültigkeit auf zwei Beschwerden zurückzuführen sei: das Eingreifen von Ressourcen illegalen Ursprungs, die von der Organisation Let Democracy Follow eingesetzt wurden, und dass es gegen die Politische Verfassung, das allgemeine Gesetz über die Widerruf des Mandats sowie die Beschlüsse des Obersten Gerichtshofs.

Neben der Intervention von Amtsträgern. „Beginnend mit dem Präsidenten der Republik, dem Regierungschef, den Gouverneuren, den Gemeindepräsidenten, Bundes- und Kommunalabgeordneten, die alle von Morena stammen und gegen die Verfassung, das Gesetz und die Resolutionen verstoßen, die gegen den in Artikel 134 der Verfassung festgelegten Grundsatz der Neutralität verstoßen Prinzip des Eigenkapitals im Streitfall „, denunzierte er.

