Sohn von Jhon Mario Ramírez, Legende in Millonarios, erinnerte sich an die Anekdote seines Vaters mit Freddy Rincón

Nach dem Tod von Freddy Rincón, dem „Koloss von Bonaventura“, der eines der bekanntesten Tore für das kolumbianische Volk erzielte, das der Auslosung mit Deutschland, und der der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien das Achtelfinale bescherte, gibt es Tausende von Erinnerungen, die er während seiner Karriere hinterlassen hat im nationalen Fußball wurde mit anderen Idolen des Landes in diesem Sport geteilt, der so viele Leidenschaften hervorruft.

Einer von ihnen war John Mario Ramírez, eine der Legenden von Millonarios, der letztes Jahr ebenfalls an den Folgen von Covid-19 starb. „Freddy Eusebio Rincón Valencia, der so Bravo zum Spielen bringt, und hörte auf“, erinnerte sich Mateo Ramírez daran, was sein Vater über den „Koloss“ sagte.

Die Anekdote wurde vom Sohn des blauen Idols auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, wo er auch zwei Fotos hochlud, auf denen sein Vater bei Rincón auftrat: ein kürzlich vor dem Tod des ehemaligen Millos-Spielers erschienenes und ein weiteres, in dem sie sich in einem Gespräch mit der kolumbianischen Nationalmannschaft teilten.

Der Satz kam als Antwort auf die Frage auf, welcher Spieler er für den „mutigsten“ hielt, also den besten, den er in derselben Position wie Ramírez gespielt hatte.

Der Sohn der Botschafterlegende sagte, dass er den „Koloss“ später aufgrund der Nähe zu seinem Vater persönlich getroffen habe.

„Ich habe Freddy nie spielen sehen, aber in seinen Videos sieht man die Qualität, die er hatte. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Riss, später, als ich ihn durch meinen Vater traf. Ich sagte, er ist ein Crack als Spieler, aber mehr als Person: seine Demut, seine Art, Menschen zu behandeln „, sagte er.

Er sagte auch, dass er sich mit Rincóns Tod auch an den schwierigen Moment erinnerte, als sein Vater letztes Jahr starb: „Sein Charisma, seine Persönlichkeit und sein Charakter, das, was durch das Fußballspielen geschmiedet wird. Es tat mir weh, die Nachricht zu hören, dass Freddy Eusebio Rincón verstorben war, weil ich mich an alles erinnerte, was ich am 26. Juni 2021 erlebt hatte, einen Tag, den ich mit meinem Leben wollte, das nie gekommen war.“

Der junge Fußballspieler sprach auch Rincóns Familie sein Beileid aus und dankte dem Spieler für sein langjähriges Engagement für Fußball.

„Mein aufrichtiges Beileid gilt den Verwandten, der Frau, den Kindern und Angehörigen des Idols. Ich hoffe nur, dass er ihn, wenn er meinen alten Herrn trifft, für mich umarmt „, schloss er.

Am Donnerstag wurden die Überreste des „Koloss“ in seine Heimat Buenaventura gebracht, wo sein Sarg in einem der Feuerwehrautos der Hafenstadt mobilisiert wurde.

Hunderte von Autos, Motorrädern und Menschen zu Fuß nahmen an der Tour durch die Straßen teil, um sich von einem ihrer berühmten Fußballer zu verabschieden. Viele weinten, während sie kolumbianische Flaggen und weiße Taschentücher schwenkten. Manche riefen sogar Sätze der Zuneigung.

Die Karawane fuhr durch alle Straßen in Buenaventura. In jedem einzelnen erinnerten sich die Menschen an Teile von Rincóns Leben, insbesondere an die Nachmittage, die er im Viertel Las Palmas Fußball spielte. Man sagt, dass er dort begann, seine Geschichte als Sportlegende aufzubauen.

Bei Einbruch der Dunkelheit, um genau 7:50 Uhr nachts, fuhr die Karawane durch das Viertel El Jorge, wo Freddy aufwuchs, und 40 Minuten später kamen sie an der Tür des Kolosseums Renato Batalla an, wo der Sarg unter Jubel seiner Familie, seiner Freunde und aller Menschen aus Buenos Aires eintrat, die dazu bereit waren feuere ihn in der brennenden Kammer.





