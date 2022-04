Mehr als 22.000 Menschen haben an diesem Gründonnerstag den Monserrate-Weg bestiegen

Das Bezirksinstitut für Erholung und Sport (IDRD) berichtete, dass an diesem Gründonnerstag mehr als 22.000 Menschen den Monserrate-Weg bestiegen haben. Der Fußgängerweg mit 1.605 Stufen ist während der Major Week von 5:00 Uhr morgens bis 12:00 Uhr geöffnet.

Das Büro des örtlichen Bürgermeisters von Santa Fe erklärte, dass während der Tour die Mitarbeiter der Bezirkseinheiten die Gemeindemitglieder und Touristen begleiteten. Gleichzeitig gaben sie an, dass 25 Personen wegen Verletzungen und kleineren Situationen behandelt wurden, während die Feuerwehr von Bogotá „Minderjährigen 970 Lenker gegeben hat, um ihren Zugang zu kontrollieren“, schrieb das Unternehmen auf seinem Twitter-Account.

Es sei daran erinnert, dass der Weg nach zwei Jahren vollständiger Schließung und Teilkapazität aufgrund der Covid-19-Pandemie aktiviert wurde. Der Bezirk erklärte auch, dass es nicht erlaubt sei, die Straße zu besteigen, wenn es sich um schwangere Frauen, Erwachsene über 75 Jahre, Kinder unter einem Meter und Personen unter dem Einfluss psychoaktiver Mittel handelt. Sie betonten auch, dass Haustiere nicht betreten dürfen.

„Der Eingang mit Standseilbahn und Seilbahn ist bis 18.30 Uhr geöffnet. Wir empfehlen Personen, die vom Hügel absteigen, nicht im unteren Teil zu bleiben, um keine Menschenmassen zu verursachen „, fügte das Büro des örtlichen Bürgermeisters hinzu.

Es ist geplant, dass Besucher an den geschäftigsten Tagen um 16:00 Uhr die letzte Möglichkeit haben, den Weg hinunterzugehen. Ab diesem Zeitpunkt wird ein Sweep durchgeführt, damit sie später nicht an diesem Ort bleiben. „Der Eingang mit der Seilbahn und der Seilbahn ist bis 18.30 Uhr geöffnet“, fügte das Büro des örtlichen Bürgermeisters hinzu und empfahl, beim Abstieg vom Hügel nicht im unteren Teil zu bleiben, um keine Menschenmassen zu verursachen.

Die Verwaltung von Claudia López geht davon aus, dass in dieser Karwoche mehr als 60.000 Menschen den Hügel besteigen werden. Tatsächlich besuchten am vergangenen Palmsonntag fast 20.000 Menschen die traditionellen religiösen Tempel von Monserrate, Guadalupe und am 20. Juli, wie aus einem Bericht des Regierungssekretariats hervorgeht.

Felipe Jiménez Ángel, Regierungssekretär, gab außerdem an, dass ein einheitlicher Kommandoposten eingerichtet wurde, von dem aus alle während der Major Week durchgeführten Aktivitäten überwacht werden.

Die Wanderwege der Eastern Hills sind zu Ostern aktiviert

Das Bürgermeisteramt von Bogotá berichtete, dass die Wanderwege Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora und Guadalupe - Aguanoso während der Karwoche für Bürger geöffnet sein werden. Die vier Wanderwege befinden sich in den östlichen Hügeln von Bogotá.

Die Routen, die durch diese Ökosysteme geführt werden, garantieren den passiven Erholungs- und öffentlichen Nutzungsplan des Reservats der Hügel. Um teilnehmen zu können, müssen sich die Bürger zuvor in der Anwendung registrieren https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Bei der Ankunft am Treffpunkt überprüfen sie die Quote und den Impfausweis.

Die Bezirksverwaltung warnte davor, dass die Straße Guadeloupe-Aguanoso am Freitag, dem 15. April, aufgrund einer Pilgerfahrt entlang der Hauptstraße nach Guadalupe geschlossen wird. Die Pilgerfahrt von der Kirche Nuestra Señora de La Peña im Viertel Los Laches, Ermita de la Peña oder Alto de La Cruz zum Cerro Aguanoso und zum Heiligtum der Jungfrau von Guadalupe ist eingeschränkt. Der einzige Zugang ist genau durch die Kirche von Guadalupe.

Einige der Empfehlungen für den Besuch der Wanderwege sind:

• Gehen Sie nicht auf den Trail, wenn Sie Symptome einer Grippe, Fieber oder Atembeschwerden haben.

• Tragen Sie immer eine Maske. Dieser ist obligatorisch.

• Halten Sie einen sozialen Abstand von zwei Metern in den Eingangslinien und auf dem Weg innerhalb des Weges ein.

