Drei Personen, die wegen Mordes an einem Kind und der Inhaftierung eines weiteren Minderjährigen in Tolima verurteilt wurden

Der erste Fall ereignete sich am 21. Oktober 2020 in Ibague inmitten einer Intoleranz, da Daniel Mauricio Malambo, 13, von Luis Fernando Ramírez Fernández, damals 19 Jahre alt, beschuldigt wurde, weil er ihm den Aufenthaltsort seiner Schwester, die angeblich im Kind war, nicht preisgeben wollte Zuhause. Ramirez wartete darauf, dass das Kind den Müll aus seinem Haus in der Nachbarschaft von Santa Cruz herausbrachte: Als er es bemerkte, stach er wiederholt auf ihn ein. Seine Verletzungen verursachten seinen Tod wenige Augenblicke später in der Tolima Clinic.

Luis Fernando Ramírez Fernández wurde wegen des Verbrechens des schweren Mordes zu 25 Jahren innerer Haft verurteilt, versicherte die Sektionsdirektion der Staatsanwälte von Tolima.

Der zweite Fall betrifft Luis Alberto Daza und Estitiven Ramírez Pulido an Ereignissen, die am 29. September stattfanden, als sie einen 12-jährigen Jungen in einem Wohnkomplex in Ibagué festhielten.

Nach Angaben der Behörden wurden die Angeklagten in Flagrante gefangen, während sie den Minderjährigen in ihrem eigenen Haus festhielten, um sein Haus auszurauben. Sie schafften es, die Räumlichkeiten durch Täuschung zu betreten und die Tatsache auszunutzen, dass er ohne die Gesellschaft eines Erwachsenen war. Nach Angaben der Justizbehörde versuchte eine der Verurteilten, den Minderjährigen zu ersticken, während die andere im ganzen Haus Geld und/oder Wertsachen formte. In diesem Fall gelang es ihnen, 6 Millionen Pesos zu stehlen.

Luis Alberto Daza und Estitiven Ramírez Pulido wurden wegen der folgenden Verbrechen zu 13 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt: versuchten schweren Mordes und verschärften qualifizierten Diebstahls.

Diese und andere Ereignisse, die in der Hauptstadt Tolima verzeichnet wurden, haben Bürger mit der höchsten Wahrnehmung von Unsicherheit in den letzten Jahren. Laut dem Bürgermeister von Ibagué, Andrés Hurtado, wird die Stadt jedoch immer sicherer, wenn wir die Zahlen mit denen der vorherigen Regierung unter der Leitung von Guillermo Alfonso Jaramillo vergleichen. Laut der Umfrage von Citizen Perception, Ibagué, Cómo Vamos, gaben 67,5% der Befragten an, dass sie sich nicht sicher fühlen, 17,6% geben an, unsicher zu sein, und 14,9% haben die Gewissheit, sicher zu sein.

Vor einem Monat forderte die Gewerkschaft der Taxifahrer der Stadt die Metropolitan Police und den Minister für Mobilität auf, sich mit Kriminellen und Illegalität zu befassen. Einer der Fahrer gab an, dass täglich zwischen 3 und 4 Kollegen Opfer von Diebstahl werden.

Tatsächlich stufte die National Administrative Department of Statistics, DANE, im vergangenen Jahr Ibague als dritte Stadt mit der höchsten Viktimisierungsrate des Landes ein. Im Index des Diebstahls von Personen, der in 13 Städten gemessen wurde, belegte die Hauptstadt von Tolima beispielsweise den vierten Platz und verzeichnete einen leichten Anstieg ihrer Zahl im Vergleich zu den Vorjahren.

Darüber hinaus belegte die musikalische Hauptstadt Kolumbiens in dieser Statistik den zweiten Platz mit der höchsten Erpressungs- und Versuchsrate.

Auf der anderen Seite, die für die Stadt von großer Bedeutung ist, ist es die Schätzung des Direktors von DANE, Juan Daniel Oviedo, wo er versicherte, dass Ibague die Stadt mit der höchsten Jugendarbeitslosenquote sein wird. Darüber hinaus ist diese Hauptstadt laut Beamter eine der 5, in denen häufig hohe Arbeitslosenquoten zu finden sind. Dies ist bemerkenswert, da gerade diese Situation auch Armutsniveaus auslöst, die in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind.

